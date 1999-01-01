TIX

طبقة Timeworx.io هي طبقة معالجة البيانات للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، والتي تركز على مهمة إحداث ثورة في معالجة البيانات من خلال الجمع بين اللامركزية والذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتقديم حلول قابلة للتطوير وفعالة وشفافة.

اسم العملة المشفرةTIX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

