استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع TICS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.02658 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد TICS نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.027909 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TICS هو $ 0.029304 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TICS هو $ 0.030769 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TICS في عام 2029 هو $ 0.032308 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TICS في عام 2030 هو $ 0.033923 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TICS نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.055257.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر TICS نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.090009.