ما هو SakuraUnitedPlatform ( SUP1 )

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

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توقع سعر SakuraUnitedPlatform

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SakuraUnitedPlatform، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SUP1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSakuraUnitedPlatform.

سجل أسعار SakuraUnitedPlatform

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كيفية شراء SakuraUnitedPlatform ( SUP1 )

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عملة SUP1 إلى العملات المحلية

1 SUP1 إلى VND ₫ 1,352.0647 1 SUP1 إلى AUD A$ 0.0786114 1 SUP1 إلى GBP ￡ 0.0375074 1 SUP1 إلى EUR € 0.0447006 1 SUP1 إلى USD $ 0.05138 1 SUP1 إلى MYR RM 0.2173374 1 SUP1 إلى TRY ₺ 2.0197478 1 SUP1 إلى JPY ¥ 7.3437434 1 SUP1 إلى RUB ₽ 4.071865 1 SUP1 إلى INR ₹ 4.4125144 1 SUP1 إلى IDR Rp 842.2949472 1 SUP1 إلى KRW ₩ 69.8094922 1 SUP1 إلى PHP ₱ 2.8582694 1 SUP1 إلى EGP ￡E. 2.5515308 1 SUP1 إلى BRL R$ 0.2892694 1 SUP1 إلى CAD C$ 0.0698768 1 SUP1 إلى BDT ৳ 6.2755532 1 SUP1 إلى NGN ₦ 81.1685826 1 SUP1 إلى UAH ₴ 2.1286734 1 SUP1 إلى VES Bs 4.98386 1 SUP1 إلى PKR Rs 14.48916 1 SUP1 إلى KZT ₸ 26.214076 1 SUP1 إلى THB ฿ 1.6734466 1 SUP1 إلى TWD NT$ 1.5367758 1 SUP1 إلى AED د.إ 0.1885646 1 SUP1 إلى CHF Fr 0.0416178 1 SUP1 إلى HKD HK$ 0.4028192 1 SUP1 إلى MAD .د.م 0.4721822 1 SUP1 إلى MXN $ 0.9859822

SakuraUnitedPlatform المورد

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