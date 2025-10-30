استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Spotify نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 671.77 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Spotify نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 705.3585 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SPOTON هو $ 740.6264 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SPOTON هو $ 777.6577 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SPOTON في عام 2029 هو $ 816.5406 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SPOTON في عام 2030 هو $ 857.3676 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Spotify نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,396.5615.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Spotify نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,274.8516.