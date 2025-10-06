سعر Spheron Network المباشر اليوم هو 0.01613 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Spheron Network المباشر اليوم هو 0.01613 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Spheron Network

Spheron Network السعر(SPON)

السعر المباشر لـ 1 SPON إلى USD:

$0.01613
$0.01613
-1.28%1D
USD
مخطط أسعار Spheron Network (SPON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:02:46 (UTC+8)

معلومات سعر Spheron Network (SPON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01572
$ 0.01572
24 ساعة منخفض
$ 0.0167
$ 0.0167
24 ساعة مرتفع

$ 0.01572
$ 0.01572

$ 0.0167
$ 0.0167

--
----

--
----

+0.18%

-1.28%

-8.67%

-8.67%

سعر Spheron Network (SPON) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01613. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPON بين أدنى سعر $ 0.01572 وأعلى سعر $ 0.0167، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPON على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPON +0.18% على مدار الساعة الماضية، -1.28% على مدار 24 ساعة، و -8.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Spheron Network (SPON)

--
----

$ 125.81K
$ 125.81K

$ 16.13M
$ 16.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Spheron Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 125.81K. العرض المتداول لـ SPON يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.13M.

سجل سعر Spheron Network (SPON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Spheron Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002091-1.28%
30 يوم$ -0.01278-44.21%
60 يوم$ -0.06347-79.74%
90 يوم$ -0.00997-38.20%
تغير سعر Spheron Network اليوم

سجل اليوم SPON تغيرًا $ -0.0002091 (-1.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Spheron Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01278 (-44.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Spheron Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPON تغييرًا في $ -0.06347 (-79.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Spheron Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00997 (-38.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Spheron Network (SPON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Spheron Network.

ما هو Spheron Network ( SPON )

أكبر مركز بيانات في العالم مدعوم من المجتمع لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

متوفر Spheron Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Spheron Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Spheron Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Spheron Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Spheron Network (USD)

كم ستكون قيمة Spheron Network (SPON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Spheron Network (SPON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Spheron Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Spheron Network!

توكنوميكس Spheron Network (SPON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Spheron Network (SPON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Spheron Network ( SPON )

هل تبحث عن كيفية شراء Spheron Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Spheron Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SPON إلى العملات المحلية

1 Spheron Network (SPON) إلى VND
424.46095
1 Spheron Network (SPON) إلى AUD
A$0.0243563
1 Spheron Network (SPON) إلى GBP
0.0120975
1 Spheron Network (SPON) إلى EUR
0.0137105
1 Spheron Network (SPON) إلى USD
$0.01613
1 Spheron Network (SPON) إلى MYR
RM0.0675847
1 Spheron Network (SPON) إلى TRY
0.6766535
1 Spheron Network (SPON) إلى JPY
¥2.45176
1 Spheron Network (SPON) إلى ARS
ARS$23.7554575
1 Spheron Network (SPON) إلى RUB
1.2783025
1 Spheron Network (SPON) إلى INR
1.4236338
1 Spheron Network (SPON) إلى IDR
Rp268.8332258
1 Spheron Network (SPON) إلى PHP
0.9469923
1 Spheron Network (SPON) إلى EGP
￡E.0.7640781
1 Spheron Network (SPON) إلى BRL
R$0.0862955
1 Spheron Network (SPON) إلى CAD
C$0.0224207
1 Spheron Network (SPON) إلى BDT
1.9746346
1 Spheron Network (SPON) إلى NGN
23.478828
1 Spheron Network (SPON) إلى COP
$62.27793
1 Spheron Network (SPON) إلى ZAR
R.0.2763069
1 Spheron Network (SPON) إلى UAH
0.6792343
1 Spheron Network (SPON) إلى TZS
T.Sh.39.7289965
1 Spheron Network (SPON) إلى VES
Bs3.50021
1 Spheron Network (SPON) إلى CLP
$15.17833
1 Spheron Network (SPON) إلى PKR
Rs4.5731776
1 Spheron Network (SPON) إلى KZT
8.6071293
1 Spheron Network (SPON) إلى THB
฿0.5211603
1 Spheron Network (SPON) إلى TWD
NT$0.4929328
1 Spheron Network (SPON) إلى AED
د.إ0.0591971
1 Spheron Network (SPON) إلى CHF
Fr0.0127427
1 Spheron Network (SPON) إلى HKD
HK$0.1253301
1 Spheron Network (SPON) إلى AMD
֏6.1800482
1 Spheron Network (SPON) إلى MAD
.د.م0.1488799
1 Spheron Network (SPON) إلى MXN
$0.2974372
1 Spheron Network (SPON) إلى SAR
ريال0.0604875
1 Spheron Network (SPON) إلى ETB
Br2.4464371
1 Spheron Network (SPON) إلى KES
KSh2.0838347
1 Spheron Network (SPON) إلى JOD
د.أ0.01143617
1 Spheron Network (SPON) إلى PLN
0.0585519
1 Spheron Network (SPON) إلى RON
лв0.0704881
1 Spheron Network (SPON) إلى SEK
kr0.1514607
1 Spheron Network (SPON) إلى BGN
лв0.0270984
1 Spheron Network (SPON) إلى HUF
Ft5.3837101
1 Spheron Network (SPON) إلى CZK
0.337117
1 Spheron Network (SPON) إلى KWD
د.ك0.00493578
1 Spheron Network (SPON) إلى ILS
0.0524225
1 Spheron Network (SPON) إلى BOB
Bs0.1114583
1 Spheron Network (SPON) إلى AZN
0.027421
1 Spheron Network (SPON) إلى TJS
SM0.1490412
1 Spheron Network (SPON) إلى GEL
0.0438736
1 Spheron Network (SPON) إلى AOA
Kz14.7036241
1 Spheron Network (SPON) إلى BHD
.د.ب0.00606488
1 Spheron Network (SPON) إلى BMD
$0.01613
1 Spheron Network (SPON) إلى DKK
kr0.1035546
1 Spheron Network (SPON) إلى HNL
L0.4248642
1 Spheron Network (SPON) إلى MUR
0.7340763
1 Spheron Network (SPON) إلى NAD
$0.2785651
1 Spheron Network (SPON) إلى NOK
kr0.1609774
1 Spheron Network (SPON) إلى NZD
$0.0277436
1 Spheron Network (SPON) إلى PAB
B/.0.01613
1 Spheron Network (SPON) إلى PGK
K0.0679073
1 Spheron Network (SPON) إلى QAR
ر.ق0.0587132
1 Spheron Network (SPON) إلى RSD
дин.1.6249362
1 Spheron Network (SPON) إلى UZS
soʻm194.3373047
1 Spheron Network (SPON) إلى ALL
L1.3399191
1 Spheron Network (SPON) إلى ANG
ƒ0.0288727
1 Spheron Network (SPON) إلى AWG
ƒ0.029034
1 Spheron Network (SPON) إلى BBD
$0.03226
1 Spheron Network (SPON) إلى BAM
KM0.0269371
1 Spheron Network (SPON) إلى BIF
Fr47.56737
1 Spheron Network (SPON) إلى BND
$0.0208077
1 Spheron Network (SPON) إلى BSD
$0.01613
1 Spheron Network (SPON) إلى JMD
$2.5885424
1 Spheron Network (SPON) إلى KHR
65.0401925
1 Spheron Network (SPON) إلى KMF
Fr6.79073
1 Spheron Network (SPON) إلى LAK
350.6521669
1 Spheron Network (SPON) إلى LKR
රු4.9130367
1 Spheron Network (SPON) إلى MDL
L0.27421
1 Spheron Network (SPON) إلى MGA
Ar72.0088364
1 Spheron Network (SPON) إلى MOP
P0.1292013
1 Spheron Network (SPON) إلى MVR
0.246789
1 Spheron Network (SPON) إلى MWK
MK28.0034543
1 Spheron Network (SPON) إلى MZN
MT1.030707
1 Spheron Network (SPON) إلى NPR
रु2.279169
1 Spheron Network (SPON) إلى PYG
114.39396
1 Spheron Network (SPON) إلى RWF
Fr23.43689
1 Spheron Network (SPON) إلى SBD
$0.1325886
1 Spheron Network (SPON) إلى SCR
0.2238844
1 Spheron Network (SPON) إلى SRD
$0.6377802
1 Spheron Network (SPON) إلى SVC
$0.1411375
1 Spheron Network (SPON) إلى SZL
L0.2785651
1 Spheron Network (SPON) إلى TMT
m0.056455
1 Spheron Network (SPON) إلى TND
د.ت0.04735768
1 Spheron Network (SPON) إلى TTD
$0.1095227
1 Spheron Network (SPON) إلى UGX
Sh56.19692
1 Spheron Network (SPON) إلى XAF
Fr9.09732
1 Spheron Network (SPON) إلى XCD
$0.043551
1 Spheron Network (SPON) إلى XOF
Fr9.09732
1 Spheron Network (SPON) إلى XPF
Fr1.64526
1 Spheron Network (SPON) إلى BWP
P0.2295299
1 Spheron Network (SPON) إلى BZD
$0.0324213
1 Spheron Network (SPON) إلى CVE
$1.5270271
1 Spheron Network (SPON) إلى DJF
Fr2.87114
1 Spheron Network (SPON) إلى DOP
$1.0332878
1 Spheron Network (SPON) إلى DZD
د.ج2.095287
1 Spheron Network (SPON) إلى FJD
$0.0362925
1 Spheron Network (SPON) إلى GNF
Fr140.25035
1 Spheron Network (SPON) إلى GTQ
Q0.1235558
1 Spheron Network (SPON) إلى GYD
$3.3779446
1 Spheron Network (SPON) إلى ISK
kr1.98399

Spheron Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Spheron Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Spheron Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Spheron Network

كم يساوي Spheron Network (SPON) اليوم؟
سعر SPON المباشر في USD هو USD 0.01613، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPON إلى USD الحالي؟
سعر SPON إلى USD الحالي هو $ 0.01613. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Spheron Network ؟
القيمة السوقية لعملة SPON هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPON؟
العرض المتداول لتوكن SPON هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPON؟
حقق SPON سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- SPON.
ما هو حجم تداول SPON؟
حجم تداول SPON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 125.81K USD.
هل سترتفع SPON هذا العام؟
قد يرتفع SPON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:02:46 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SPON إلى USD

المبلغ

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.01612 USD

تداول SPON

/USDTSPON
$0.01613
$0.01613
-1.34%

