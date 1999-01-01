SPK

مشروع Spark هي شركة متخصصة في تخصيص رأس المال عبر الإنترنت، تُركز على توفير عوائد ادخار مبتكرة، وتقدم عوائد تنافسية على العملات المستقرة. تُشرف Spark على سيولة تزيد عن 3.95 مليار دولار، وتُحقق إيرادات سنوية تزيد عن 180.4 مليون دولار من خلال نشر وإدارة رأس المال في التمويل اللامركزي. تُشغّل Spark التمويل اللامركزي بمكوناتها الثلاثة: SparkLend، ومدخرات Spark، وطبقة سيولة Spark (SLL).

اسم العملة المشفرةSPK

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Spark هي شركة متخصصة في تخصيص رأس المال عبر الإنترنت، تُركز على توفير عوائد ادخار مبتكرة، وتقدم عوائد تنافسية على العملات المستقرة. تُشرف Spark على سيولة تزيد عن 3.95 مليار دولار، وتُحقق إيرادات سنوية تزيد عن 180.4 مليون دولار من خلال نشر وإدارة رأس المال في التمويل اللامركزي. تُشغّل Spark التمويل اللامركزي بمكوناتها الثلاثة: SparkLend، ومدخرات Spark، وطبقة سيولة Spark (SLL).

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SPK/USDC
Spark
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SPK)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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