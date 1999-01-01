SPK

مشروع Spark هي شركة متخصصة في تخصيص رأس المال عبر الإنترنت، تُركز على توفير عوائد ادخار مبتكرة، وتقدم عوائد تنافسية على العملات المستقرة. تُشرف Spark على سيولة تزيد عن 3.95 مليار دولار، وتُحقق إيرادات سنوية تزيد عن 180.4 مليون دولار من خلال نشر وإدارة رأس المال في التمويل اللامركزي. تُشغّل Spark التمويل اللامركزي بمكوناتها الثلاثة: SparkLend، ومدخرات Spark، وطبقة سيولة Spark (SLL).

اسم العملة المشفرةSPK

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Spark هي شركة متخصصة في تخصيص رأس المال عبر الإنترنت، تُركز على توفير عوائد ادخار مبتكرة، وتقدم عوائد تنافسية على العملات المستقرة. تُشرف Spark على سيولة تزيد عن 3.95 مليار دولار، وتُحقق إيرادات سنوية تزيد عن 180.4 مليون دولار من خلال نشر وإدارة رأس المال في التمويل اللامركزي. تُشغّل Spark التمويل اللامركزي بمكوناتها الثلاثة: SparkLend، ومدخرات Spark، وطبقة سيولة Spark (SLL).

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.