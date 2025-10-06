سعر Smart Pocket المباشر اليوم هو 0.012333 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Smart Pocket المباشر اليوم هو 0.012333 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SP بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.012322
$0.012322$0.012322
-4.59%1D
USD
مخطط أسعار Smart Pocket (SP) المباشر
معلومات سعر Smart Pocket (SP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.012208
$ 0.012208$ 0.012208
24 ساعة منخفض
$ 0.014094
$ 0.014094$ 0.014094
24 ساعة مرتفع

$ 0.012208
$ 0.012208$ 0.012208

$ 0.014094
$ 0.014094$ 0.014094

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-0.02%

-4.59%

-4.81%

-4.81%

سعر Smart Pocket (SP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.012333. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SP بين أدنى سعر $ 0.012208 وأعلى سعر $ 0.014094، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSP على الإطلاق هو $ 0.023315600067172444، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.002919119255657682.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SP -0.02% على مدار الساعة الماضية، -4.59% على مدار 24 ساعة، و -4.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Smart Pocket (SP)

No.1057

$ 12.83M
$ 12.83M$ 12.83M

$ 212.80K
$ 212.80K$ 212.80K

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Smart Pocket هي $ 12.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 212.80K. العرض المتداول لـ SP يبلغ 1.04B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23B.

سجل سعر Smart Pocket (SP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Smart Pocket لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00059279-4.59%
30 يوم$ +0.012083+4,833.20%
60 يوم$ +0.012083+4,833.20%
90 يوم$ +0.012083+4,833.20%
تغير سعر Smart Pocket اليوم

سجل اليوم SP تغيرًا $ -0.00059279 (-4.59%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Smart Pocket لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.012083 (+4,833.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Smart Pocket لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SP تغييرًا في $ +0.012083 (+4,833.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Smart Pocket لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.012083 (+4,833.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Smart Pocket (SP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Smart Pocket.

ما هو Smart Pocket ( SP )

توكن SP هو العملة الأساسية لتوكن IP. وهو بمثابة لغة اقتصادية عالمية تربط كل شخصية وقصة وعمل فني. من هنا يبدأ عصر جديد يتشارك فيه المبدعون والمعجبون حول العالم أحلامهم من خلال عملة واحدة، ويسمحون للقيمة بالتداول بحرية بينهم.

متوفر Smart Pocket على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Smart Pocket الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Smart Pocket على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Smart Pocket سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Smart Pocket (USD)

كم ستكون قيمة Smart Pocket (SP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Smart Pocket (SP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Smart Pocket.

تحقق الآن من توقعات سعر Smart Pocket!

توكنوميكس Smart Pocket (SP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Smart Pocket (SP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Smart Pocket ( SP )

هل تبحث عن كيفية شراء Smart Pocket؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Smart Pocket على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SP إلى العملات المحلية

1 Smart Pocket (SP) إلى VND
324.542895
1 Smart Pocket (SP) إلى AUD
A$0.01862283
1 Smart Pocket (SP) إلى GBP
0.00924975
1 Smart Pocket (SP) إلى EUR
0.01048305
1 Smart Pocket (SP) إلى USD
$0.012333
1 Smart Pocket (SP) إلى MYR
RM0.05167527
1 Smart Pocket (SP) إلى TRY
0.51736935
1 Smart Pocket (SP) إلى JPY
¥1.874616
1 Smart Pocket (SP) إلى ARS
ARS$18.16342575
1 Smart Pocket (SP) إلى RUB
0.97714359
1 Smart Pocket (SP) إلى INR
1.08851058
1 Smart Pocket (SP) إلى IDR
Rp205.54991778
1 Smart Pocket (SP) إلى PHP
0.72407043
1 Smart Pocket (SP) إلى EGP
￡E.0.58421421
1 Smart Pocket (SP) إلى BRL
R$0.06598155
1 Smart Pocket (SP) إلى CAD
C$0.01714287
1 Smart Pocket (SP) إلى BDT
1.50980586
1 Smart Pocket (SP) إلى NGN
17.9519148
1 Smart Pocket (SP) إلى COP
$47.617713
1 Smart Pocket (SP) إلى ZAR
R.0.21126429
1 Smart Pocket (SP) إلى UAH
0.51934263
1 Smart Pocket (SP) إلى TZS
T.Sh.30.37679565
1 Smart Pocket (SP) إلى VES
Bs2.676261
1 Smart Pocket (SP) إلى CLP
$11.605353
1 Smart Pocket (SP) إلى PKR
Rs3.49665216
1 Smart Pocket (SP) إلى KZT
6.58101213
1 Smart Pocket (SP) إلى THB
฿0.39847923
1 Smart Pocket (SP) إلى TWD
NT$0.37689648
1 Smart Pocket (SP) إلى AED
د.إ0.04526211
1 Smart Pocket (SP) إلى CHF
Fr0.00974307
1 Smart Pocket (SP) إلى HKD
HK$0.09582741
1 Smart Pocket (SP) إلى AMD
֏4.72526562
1 Smart Pocket (SP) إلى MAD
.د.م0.11383359
1 Smart Pocket (SP) إلى MXN
$0.22742052
1 Smart Pocket (SP) إلى SAR
ريال0.04624875
1 Smart Pocket (SP) إلى ETB
Br1.87054611
1 Smart Pocket (SP) إلى KES
KSh1.59330027
1 Smart Pocket (SP) إلى JOD
د.أ0.008744097
1 Smart Pocket (SP) إلى PLN
0.04476879
1 Smart Pocket (SP) إلى RON
лв0.05389521
1 Smart Pocket (SP) إلى SEK
kr0.11580687
1 Smart Pocket (SP) إلى BGN
лв0.02071944
1 Smart Pocket (SP) إلى HUF
Ft4.11638541
1 Smart Pocket (SP) إلى CZK
0.2577597
1 Smart Pocket (SP) إلى KWD
د.ك0.003773898
1 Smart Pocket (SP) إلى ILS
0.04008225
1 Smart Pocket (SP) إلى BOB
Bs0.08522103
1 Smart Pocket (SP) إلى AZN
0.0209661
1 Smart Pocket (SP) إلى TJS
SM0.11395692
1 Smart Pocket (SP) إلى GEL
0.03354576
1 Smart Pocket (SP) إلى AOA
Kz11.24239281
1 Smart Pocket (SP) إلى BHD
.د.ب0.004637208
1 Smart Pocket (SP) إلى BMD
$0.012333
1 Smart Pocket (SP) إلى DKK
kr0.07917786
1 Smart Pocket (SP) إلى HNL
L0.32485122
1 Smart Pocket (SP) إلى MUR
0.56127483
1 Smart Pocket (SP) إلى NAD
$0.21299091
1 Smart Pocket (SP) إلى NOK
kr0.12308334
1 Smart Pocket (SP) إلى NZD
$0.02121276
1 Smart Pocket (SP) إلى PAB
B/.0.012333
1 Smart Pocket (SP) إلى PGK
K0.05192193
1 Smart Pocket (SP) إلى QAR
ر.ق0.04489212
1 Smart Pocket (SP) إلى RSD
дин.1.24242642
1 Smart Pocket (SP) إلى UZS
soʻm148.59032727
1 Smart Pocket (SP) إلى ALL
L1.02450231
1 Smart Pocket (SP) إلى ANG
ƒ0.02207607
1 Smart Pocket (SP) إلى AWG
ƒ0.0221994
1 Smart Pocket (SP) إلى BBD
$0.024666
1 Smart Pocket (SP) إلى BAM
KM0.02059611
1 Smart Pocket (SP) إلى BIF
Fr36.370017
1 Smart Pocket (SP) إلى BND
$0.01590957
1 Smart Pocket (SP) إلى BSD
$0.012333
1 Smart Pocket (SP) إلى JMD
$1.97919984
1 Smart Pocket (SP) إلى KHR
49.72973925
1 Smart Pocket (SP) إلى KMF
Fr5.192193
1 Smart Pocket (SP) إلى LAK
268.10869029
1 Smart Pocket (SP) إلى LKR
රු3.75650847
1 Smart Pocket (SP) إلى MDL
L0.209661
1 Smart Pocket (SP) إلى MGA
Ar55.05796524
1 Smart Pocket (SP) إلى MOP
P0.09878733
1 Smart Pocket (SP) إلى MVR
0.1886949
1 Smart Pocket (SP) إلى MWK
MK21.41144463
1 Smart Pocket (SP) إلى MZN
MT0.7880787
1 Smart Pocket (SP) إلى NPR
रु1.7426529
1 Smart Pocket (SP) إلى PYG
87.465636
1 Smart Pocket (SP) إلى RWF
Fr17.919849
1 Smart Pocket (SP) إلى SBD
$0.10137726
1 Smart Pocket (SP) إلى SCR
0.17118204
1 Smart Pocket (SP) إلى SRD
$0.48764682
1 Smart Pocket (SP) إلى SVC
$0.10791375
1 Smart Pocket (SP) إلى SZL
L0.21299091
1 Smart Pocket (SP) إلى TMT
m0.0431655
1 Smart Pocket (SP) إلى TND
د.ت0.036209688
1 Smart Pocket (SP) إلى TTD
$0.08374107
1 Smart Pocket (SP) إلى UGX
Sh42.968172
1 Smart Pocket (SP) إلى XAF
Fr6.955812
1 Smart Pocket (SP) إلى XCD
$0.0332991
1 Smart Pocket (SP) إلى XOF
Fr6.955812
1 Smart Pocket (SP) إلى XPF
Fr1.257966
1 Smart Pocket (SP) إلى BWP
P0.17549859
1 Smart Pocket (SP) إلى BZD
$0.02478933
1 Smart Pocket (SP) إلى CVE
$1.16756511
1 Smart Pocket (SP) إلى DJF
Fr2.195274
1 Smart Pocket (SP) إلى DOP
$0.79005198
1 Smart Pocket (SP) إلى DZD
د.ج1.6020567
1 Smart Pocket (SP) إلى FJD
$0.02774925
1 Smart Pocket (SP) إلى GNF
Fr107.235435
1 Smart Pocket (SP) إلى GTQ
Q0.09447078
1 Smart Pocket (SP) إلى GYD
$2.58277686
1 Smart Pocket (SP) إلى ISK
kr1.516959

Smart Pocket المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Smart Pocket، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Smart Pocket الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Smart Pocket

كم يساوي Smart Pocket (SP) اليوم؟
سعر SP المباشر في USD هو USD 0.012333، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SP إلى USD الحالي؟
سعر SP إلى USD الحالي هو $ 0.012333. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Smart Pocket ؟
القيمة السوقية لعملة SP هي $ 12.83M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SP؟
العرض المتداول لتوكن SP هو 1.04B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SP؟
حقق SP سعرًا قياسيًا قدره 0.023315600067172444 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.002919119255657682 SP.
ما هو حجم تداول SP؟
حجم تداول SP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 212.80K USD.
هل سترتفع SP هذا العام؟
قد يرتفع SP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SP لمزيد من التحليل المتعمق.
