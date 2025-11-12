توكنوميكس Smart Pocket (SP)

توكنوميكس Smart Pocket (SP)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Smart Pocket (SP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 17:43:45 (UTC+8)
USD

توكنوميكس Smart Pocket (SP) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Smart Pocket (SP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 7.31M
$ 7.31M$ 7.31M
إجمالي العرض:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
العرض المتداول:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 702.60M
$ 702.60M$ 702.60M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682
السعر الحالي:
$ 0.007026
$ 0.007026$ 0.007026

معلومات Smart Pocket (SP)

توكن SP هو العملة الأساسية لتوكن IP. وهو بمثابة لغة اقتصادية عالمية تربط كل شخصية وقصة وعمل فني. من هنا يبدأ عصر جديد يتشارك فيه المبدعون والمعجبون حول العالم أحلامهم من خلال عملة واحدة، ويسمحون للقيمة بالتداول بحرية بينهم.

الموقع الرسمي:
https://www.smapocke.app/
مستكشف الكتل:
https://solscan.io/token/6gdDALVM7FrTnXTXo17PpHnLtUdnaAtokCBzPUZKA2rx

توكنوميكس Smart Pocket (SP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Smart Pocket (SP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن SP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SP التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SP، استكشف السعر المباشر لتوكن SP!

كيفية شراء SP

هل أنت مهتم بإضافة Smart Pocket (SP) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SP ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر Smart Pocket (SP)

يساعد تحليل تاريخ أسعار SP المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر SP

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

