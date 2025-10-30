استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Snowflake نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 270.73 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Snowflake نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 284.2665 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SNOWON هو $ 298.4798 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SNOWON هو $ 313.4038 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNOWON في عام 2029 هو $ 329.0740 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNOWON في عام 2030 هو $ 345.5277 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Snowflake نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 562.8282.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Snowflake نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 916.7878.