استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Shopify نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 181.31 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Shopify نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 190.3755 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SHOPON هو $ 199.8942 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SHOPON هو $ 209.8889 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHOPON في عام 2029 هو $ 220.3834 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHOPON في عام 2030 هو $ 231.4026 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Shopify نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 376.9304.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Shopify نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 613.9800.