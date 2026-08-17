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سعر Rome المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ ROMEOLD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ROMEOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Rome المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ ROMEOLD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ROMEOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ROMEOLD

معلومات سعر ROMEOLD

ما هو ROMEOLD

اقتصاد توكن ROMEOLD

توقعات سعر ROMEOLD

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سعر Rome (ROMEOLD)

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USD
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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:18:01 (UTC+8)

سعر Rome اليوم

السعر المباشر لمشروع Rome (ROMEOLD) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROMEOLD الحالي إلى USD هو -- لكل ROMEOLD.

يحتل Rome حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ROMEOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROMEOLD بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ROMEOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rome (ROMEOLD)

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القيمة السوقية الحالية لـ Rome هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROMEOLD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Rome بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Rome (ROMEOLD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Rome لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
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تغير سعر Rome اليوم

سجل اليوم ROMEOLD تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Rome لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Rome لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ROMEOLD تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Rome لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

توقعات أسعار Rome

Rome (ROMEOLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ROMEOLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRome (ROMEOLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rome نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Rome الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ROMEOLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Rome.

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:18:01 (UTC+8)

تحديثات Rome (ROMEOLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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