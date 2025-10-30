استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع River نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 7.9809 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد River نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 8.3799 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر RIVER هو $ 8.7989 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر RIVER هو $ 9.2388 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RIVER في عام 2029 هو $ 9.7008 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RIVER في عام 2030 هو $ 10.1858 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر River نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 16.5917.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر River نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 27.0261.