RED

RedStone هي أسرع شركة Oracle نموًا في مجال ضمانات العائد لأسواق الإقراض، مثل LSTs وLRTs. وهي تقدم موجزات بيانات مُحسَّنة للغاز عبر أكثر من 50 سلسلة وجميع عمليات التجميع. تحظى بثقة Morpho وVenus وether.fi والمزيد.

اسم العملة المشفرةRED

التصنيفNo.331

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.60%

المعروض المتداول280,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض597,000,000

معدل التداول0.28%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.4560272855118426,2025-03-03

أدنى سعر0.30823495446951454,2025-04-18

البلوكتشين العامETH

مقدمةRedStone هي أسرع شركة Oracle نموًا في مجال ضمانات العائد لأسواق الإقراض، مثل LSTs وLRTs. وهي تقدم موجزات بيانات مُحسَّنة للغاز عبر أكثر من 50 سلسلة وجميع عمليات التجميع. تحظى بثقة Morpho وVenus وether.fi والمزيد.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.