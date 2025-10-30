Invesco QQQ (QQQON) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار Invesco QQQ للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو QQQON في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر Invesco QQQ
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Invesco QQQ
$635.49
$635.49$635.49
-0.04%
USD
فعلي
توقع
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-30 00:04:09 (UTC+8)

Invesco QQQ توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Invesco QQQ نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 635.49 في عام 2025.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Invesco QQQ نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 667.2645 في عام 2026.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر QQQON هو $ 700.6277 مع معدل نمو 10.25%.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر QQQON هو $ 735.6591 مع معدل نمو 15.76%.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QQQON في عام 2029 هو $ 772.4420 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QQQON في عام 2030 هو $ 811.0641 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Invesco QQQ نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,321.1380.

Invesco QQQ (QQQON) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Invesco QQQ نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,151.9947.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 635.49
    0.00%
  • 2026
    $ 667.2645
    5.00%
  • 2027
    $ 700.6277
    10.25%
  • 2028
    $ 735.6591
    15.76%
  • 2029
    $ 772.4420
    21.55%
  • 2030
    $ 811.0641
    27.63%
  • 2031
    $ 851.6173
    34.01%
  • 2032
    $ 894.1982
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 938.9081
    47.75%
  • 2034
    $ 985.8535
    55.13%
  • 2035
    $ 1,035.1462
    62.89%
  • 2036
    $ 1,086.9035
    71.03%
  • 2037
    $ 1,141.2487
    79.59%
  • 2038
    $ 1,198.3111
    88.56%
  • 2039
    $ 1,258.2267
    97.99%
  • 2040
    $ 1,321.1380
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر Invesco QQQ على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 635.49
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 635.5770
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 636.0993
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 638.1016
    0.41%
توقع سعرInvesco QQQ (QQQON) لليوم

السعر المتوقع لعملة QQQON على October 30, 2025(اليوم)هو $635.49. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Invesco QQQ (QQQON) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر QQQON، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $635.5770. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرInvesco QQQ (QQQON) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة QQQON، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $636.0993. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Invesco QQQ (QQQON) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة QQQON هو $638.1016. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Invesco QQQ

$ 635.49
$ 635.49$ 635.49

-0.04%

$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M

30.41K
30.41K 30.41K

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

--

أحدث سعر لـ QQQON هو $ 635.49. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة -0.04%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.23K.
علاوة على ذلك، فإن QQQON لديه معروض متداول بقيمة 30.41K وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 19.33M.

كيفية شراء Invesco QQQ (QQQON)

هل تحاول شراء QQQON؟ يمكنك الآن شراء QQQON عبر بطاقة الائتمان، والتحويل البنكي، وP2P، والعديد من طرق الدفع الأخرى. تعرّف على كيفية شراء Invesco QQQ وابدأ مع MEXC الآن!

تعلم كيفية شراء QQQON الآن

السعر التاريخي Invesco QQQ

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Invesco QQQ، فإن السعر الحالي لعملة Invesco QQQ هو 635.49USD. العرض المتداول من Invesco QQQ(QQQON) هو 0.00 QQQON مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $19.33M.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    0.01%
    $ 3.3500
    $ 637.47
    $ 632.14
  • 7 أيام
    0.05%
    $ 30.3500
    $ 639.77
    $ 581.78
  • 30 يوم
    0.06%
    $ 35.9800
    $ 639.77
    $ 541.33
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Invesco QQQ حركة سعرية بقيمة $3.3500، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة 0.01%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Invesco QQQ عند أعلى مستوى له عند $639.77 وأدنى سعر عند $581.78. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 0.05%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة QQQON على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Invesco QQQ في الشهر الماضي ارتفاعًا في 0.06% من التغيير، مما يعكس حوالي $35.9800 لقيمته. وهذا يشير إلى أن QQQON قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

تحقق من سجل الأسعار الكامل Invesco QQQ لمعرفة الاتجاهات التفصيلية لأسعار MEXC

عرض كامل QQQON سجل الأسعار

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Invesco QQQ (QQQON)؟

وحدة التنبؤ بسعر Invesco QQQ هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة QQQON استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Invesco QQQ خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة QQQON، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Invesco QQQ. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل QQQON.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم QQQON لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Invesco QQQ.

لماذا يعد التنبؤ بسعر QQQON مهمًا؟

يعد توقعات سعر QQQON أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل QQQON يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن QQQON سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر QQQON الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Invesco QQQ (QQQON)، فإن السعر المتوقع QQQON سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 QQQON في عام 2026؟
سعر 1 Invesco QQQ (QQQON) اليوم هو $635.49. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد QQQON بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ QQQON في عام 2027؟
Invesco QQQ (QQQON) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 QQQON بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر QQQON في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع Invesco QQQ (QQQON) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر QQQON في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع Invesco QQQ (QQQON) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 QQQON في عام 2030؟
سعر 1 Invesco QQQ (QQQON) اليوم هو $635.49. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد QQQON بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر QQQON المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Invesco QQQ (QQQON) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 QQQON بحلول عام 2040.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-30 00:04:09 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.