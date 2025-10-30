استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Invesco QQQ نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 635.49 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Invesco QQQ نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 667.2645 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر QQQON هو $ 700.6277 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر QQQON هو $ 735.6591 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QQQON في عام 2029 هو $ 772.4420 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QQQON في عام 2030 هو $ 811.0641 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Invesco QQQ نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,321.1380.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Invesco QQQ نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,151.9947.