توكنوميكس Portal To Bitcoin (PTB)
توكنوميكس Portal To Bitcoin (PTB) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Portal To Bitcoin (PTB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات Portal To Bitcoin (PTB)
تُقدّم PortalToBitcoin بنية تحتية مبتكرة غير احتجازية عبر سلاسل مُصمّمة لتمكين تداول آمن وفعال مع الحد الأدنى من الثقة بين بيتكوين والبلوكتشين الأخرى مثل إيثيريوم وسولانا. يعتمد جوهر بنية PortalToBitcoin التحتية على تقنية BitScaler الخاصة بها، وهي إطار عمل متطور مُطوّر خصيصًا لتوسيع نطاق معاملات بيتكوين بفعالية واستدامة، مما يُعزز قدرتها على دعم التمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات بلوكتشين الأوسع.
توكنوميكس Portal To Bitcoin (PTB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Portal To Bitcoin (PTB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن PTB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PTB التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PTB، استكشف السعر المباشر لتوكن PTB!
كيفية شراء PTB
هل أنت مهتم بإضافة Portal To Bitcoin (PTB) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء PTB ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Portal To Bitcoin (PTB)
يساعد تحليل تاريخ أسعار PTB المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر PTB
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PTB؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PTB الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية
