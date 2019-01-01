توكنوميكس PortugalNationalTeam (POR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PortugalNationalTeam (POR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PortugalNationalTeam (POR) One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. الموقع الرسمي: https://www.fpf.pt/pt/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 اشتر POR الآن!

توكنوميكس PortugalNationalTeam (POR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PortugalNationalTeam (POR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 السعر الحالي: $ 0.8457 $ 0.8457 $ 0.8457 معرفة المزيد عن سعر PortugalNationalTeam (POR)

توكنوميكس PortugalNationalTeam (POR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PortugalNationalTeam (POR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POR، استكشف السعر المباشر لتوكن POR!

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