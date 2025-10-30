استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع PepsiCo نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 147.73 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد PepsiCo نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 155.1165 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر PEPON هو $ 162.8723 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر PEPON هو $ 171.0159 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PEPON في عام 2029 هو $ 179.5667 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PEPON في عام 2030 هو $ 188.5450 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PepsiCo نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 307.1200.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر PepsiCo نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 500.2662.