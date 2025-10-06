سعر Pandu Pandas المباشر اليوم هو 0.00006865 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PANDU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PANDU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pandu Pandas المباشر اليوم هو 0.00006865 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PANDU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PANDU بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Pandu Pandas

Pandu Pandas السعر(PANDU)

السعر المباشر لـ 1 PANDU إلى USD:

$0.00006865
$0.00006865$0.00006865
-1.19%1D
USD
مخطط أسعار Pandu Pandas (PANDU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:29 (UTC+8)

معلومات سعر Pandu Pandas (PANDU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00006228
$ 0.00006228$ 0.00006228
24 ساعة منخفض
$ 0.00008429
$ 0.00008429$ 0.00008429
24 ساعة مرتفع

$ 0.00006228
$ 0.00006228$ 0.00006228

$ 0.00008429
$ 0.00008429$ 0.00008429

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

+1.00%

-1.19%

-36.66%

-36.66%

سعر Pandu Pandas (PANDU) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00006865. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PANDU بين أدنى سعر $ 0.00006228 وأعلى سعر $ 0.00008429، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPANDU على الإطلاق هو $ 0.0002790700975526، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000048806902605.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PANDU +1.00% على مدار الساعة الماضية، -1.19% على مدار 24 ساعة، و -36.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pandu Pandas (PANDU)

No.1327

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

$ 202.45K
$ 202.45K$ 202.45K

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Pandu Pandas هي $ 6.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.45K. العرض المتداول لـ PANDU يبلغ 96.37B، مع إجمالي عرض 99999377352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.86M.

سجل سعر Pandu Pandas (PANDU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Pandu Pandas لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000008268-1.19%
30 يوم$ +0.00000806+13.30%
60 يوم$ +0.00004865+243.25%
90 يوم$ +0.00004865+243.25%
تغير سعر Pandu Pandas اليوم

سجل اليوم PANDU تغيرًا $ -0.0000008268 (-1.19%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pandu Pandas لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00000806 (+13.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pandu Pandas لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PANDU تغييرًا في $ +0.00004865 (+243.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pandu Pandas لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00004865 (+243.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Pandu Pandas (PANDU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Pandu Pandas.

ما هو Pandu Pandas ( PANDU )

من الغابة، هنا لنشر الحب عبر سلسلة سولانا. هل ترغب في أن تصبح صديقي؟

متوفر Pandu Pandas على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Pandu Pandas الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PANDUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Pandu Pandas على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Pandu Pandas سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Pandu Pandas (USD)

كم ستكون قيمة Pandu Pandas (PANDU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pandu Pandas (PANDU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pandu Pandas.

تحقق الآن من توقعات سعر Pandu Pandas!

توكنوميكس Pandu Pandas (PANDU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pandu Pandas (PANDU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PANDU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Pandu Pandas ( PANDU )

هل تبحث عن كيفية شراء Pandu Pandas؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Pandu Pandas على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PANDU إلى العملات المحلية

1 Pandu Pandas (PANDU) إلى VND
1.80652475
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى AUD
A$0.0001036615
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى GBP
0.0000514875
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى EUR
0.0000583525
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى USD
$0.00006865
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MYR
RM0.0002876435
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TRY
0.0028798675
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى JPY
¥0.0104348
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ARS
ARS$0.1011042875
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى RUB
0.0054391395
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى INR
0.006059049
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى IDR
Rp1.144166209
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى PHP
0.0040304415
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى EGP
￡E.0.0032519505
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BRL
R$0.0003672775
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى CAD
C$0.0000954235
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BDT
0.008404133
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى NGN
0.09992694
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى COP
$0.26505765
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ZAR
R.0.0011759745
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى UAH
0.0028908515
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TZS
T.Sh.0.1690883825
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى VES
Bs0.01489705
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى CLP
$0.06459965
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى PKR
Rs0.019463648
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى KZT
0.0366323265
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى THB
฿0.0022180815
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TWD
NT$0.002097944
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى AED
د.إ0.0002519455
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى CHF
Fr0.0000542335
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى HKD
HK$0.0005334105
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى AMD
֏0.026302561
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MAD
.د.م0.0006336395
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MXN
$0.001265906
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SAR
ريال0.0002574375
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ETB
Br0.0104121455
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى KES
KSh0.0088688935
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى JOD
د.أ0.00004867285
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى PLN
0.0002491995
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى RON
лв0.0003000005
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SEK
kr0.0006446235
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BGN
лв0.000115332
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى HUF
Ft0.0229133105
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى CZK
0.001434785
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى KWD
د.ك0.0000210069
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ILS
0.0002231125
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BOB
Bs0.0004743715
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى AZN
0.000116705
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TJS
SM0.000634326
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى GEL
0.000186728
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى AOA
Kz0.0625792805
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BHD
.د.ب0.0000258124
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BMD
$0.00006865
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى DKK
kr0.000440733
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى HNL
L0.001808241
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MUR
0.0031242615
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى NAD
$0.0011855855
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى NOK
kr0.000685127
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى NZD
$0.000118078
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى PAB
B/.0.00006865
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى PGK
K0.0002890165
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى QAR
ر.ق0.000249886
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى RSD
дин.0.006915801
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى UZS
soʻm0.8271082435
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ALL
L0.0057027555
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ANG
ƒ0.0001228835
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى AWG
ƒ0.00012357
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BBD
$0.0001373
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BAM
KM0.0001146455
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BIF
Fr0.20244885
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BND
$0.0000885585
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BSD
$0.00006865
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى JMD
$0.011016952
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى KHR
0.2768139625
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى KMF
Fr0.02890165
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى LAK
1.4923912745
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى LKR
රු0.0209101035
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MDL
L0.00116705
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MGA
Ar0.306472822
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MOP
P0.0005498865
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MVR
0.001050345
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MWK
MK0.1191839515
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى MZN
MT0.004386735
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى NPR
रु0.009700245
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى PYG
0.4868658
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى RWF
Fr0.09974845
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SBD
$0.000564303
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SCR
0.000952862
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SRD
$0.002714421
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SVC
$0.0006006875
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى SZL
L0.0011855855
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TMT
m0.000240275
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TND
د.ت0.0002015564
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى TTD
$0.0004661335
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى UGX
Sh0.2391766
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى XAF
Fr0.0387186
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى XCD
$0.000185355
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى XOF
Fr0.0387186
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى XPF
Fr0.0070023
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BWP
P0.0009768895
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى BZD
$0.0001379865
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى CVE
$0.0064990955
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى DJF
Fr0.0122197
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى DOP
$0.004397719
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى DZD
د.ج0.008917635
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى FJD
$0.0001544625
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى GNF
Fr0.59691175
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى GTQ
Q0.000525859
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى GYD
$0.014376683
1 Pandu Pandas (PANDU) إلى ISK
kr0.00844395

Pandu Pandas المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pandu Pandas، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Pandu Pandas الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pandu Pandas

كم يساوي Pandu Pandas (PANDU) اليوم؟
سعر PANDU المباشر في USD هو USD 0.00006865، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PANDU إلى USD الحالي؟
سعر PANDU إلى USD الحالي هو $ 0.00006865. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pandu Pandas ؟
القيمة السوقية لعملة PANDU هي $ 6.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PANDU؟
العرض المتداول لتوكن PANDU هو 96.37B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PANDU؟
حقق PANDU سعرًا قياسيًا قدره 0.0002790700975526 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PANDU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000048806902605 PANDU.
ما هو حجم تداول PANDU؟
حجم تداول PANDU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 202.45K USD.
هل سترتفع PANDU هذا العام؟
قد يرتفع PANDU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PANDU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:29 (UTC+8)

تحديثات Pandu Pandas (PANDU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PANDU إلى USD

المبلغ

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00006865 USD

تداول PANDU

/USDTPANDU
$0.00006865
$0.00006865$0.00006865
-1.19%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

