تُطوّر Overlay أول بروتوكول لامركزي لمشتقات البيانات. يُتيح هذا تداول مقاييس واقعية - من استهلاك ETH إلى إحصائيات Twitch، وواجهات CS2، ودرجة الحرارة، وحتى اتجاهات المحتوى للبالغين - جميعها على السلسلة وبدون أي طرف مقابل. تستخدم Overlay نموذجًا ديناميكيًا للتداول/الاستهلاك مبنيًا على توكن OVL$ لتمكين التداول بدون أي طرف مقابل، مما يُلغي القيود التقليدية للسيولة ثنائية الأطراف المطلوبة لفئات المنتجات المماثلة سابقًا. بهذا النموذج، تُحلّ مشكلة السيولة التي تُعاني منها الأصول طويلة الذيل والأسواق النادرة.