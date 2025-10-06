سعر OpenPad AI المباشر اليوم هو 0.00101 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OPAD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OPAD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OpenPad AI المباشر اليوم هو 0.00101 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OPAD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OPAD بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار OpenPad AI

OpenPad AI السعر(OPAD)

السعر المباشر لـ 1 OPAD إلى USD:

$0.001011
$0.001011$0.001011
+1.91%1D
USD
مخطط أسعار OpenPad AI (OPAD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:39 (UTC+8)

معلومات سعر OpenPad AI (OPAD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852
24 ساعة منخفض
$ 0.001331
$ 0.001331$ 0.001331
24 ساعة مرتفع

$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852

$ 0.001331
$ 0.001331$ 0.001331

--
----

--
----

0.00%

+1.91%

-32.40%

-32.40%

سعر OpenPad AI (OPAD) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00101. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OPAD بين أدنى سعر $ 0.000852 وأعلى سعر $ 0.001331، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOPAD على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OPAD 0.00% على مدار الساعة الماضية، +1.91% على مدار 24 ساعة، و -32.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenPad AI (OPAD)

--
----

$ 55.19K
$ 55.19K$ 55.19K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ OpenPad AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.19K. العرض المتداول لـ OPAD يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.

سجل سعر OpenPad AI (OPAD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OpenPad AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001895+1.91%
30 يوم$ -0.00491-82.94%
60 يوم$ -0.04315-97.72%
90 يوم$ -0.01899-94.95%
تغير سعر OpenPad AI اليوم

سجل اليوم OPAD تغيرًا $ +0.00001895 (+1.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OpenPad AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00491 (-82.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OpenPad AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OPAD تغييرًا في $ -0.04315 (-97.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OpenPad AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01899 (-94.95%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OpenPad AI (OPAD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OpenPad AI.

ما هو OpenPad AI ( OPAD )

منصة OPENPAD AI هي منصة ذكاء اصطناعي لامركزي عمودي (deAI) تُمكّن الجيل القادم من التطبيقات المستقلة والتطبيقات اللامركزية الفائقة. تدمج منصتنا مكونات أساسية لبناء ابتكار لامركزي قائم على الذكاء الاصطناعي، يتميز بالأداء العالي والكفاءة من حيث التكلفة.

متوفر OpenPad AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك OpenPad AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين OPADلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول OpenPad AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء OpenPad AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر OpenPad AI (USD)

كم ستكون قيمة OpenPad AI (OPAD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OpenPad AI (OPAD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OpenPad AI.

تحقق الآن من توقعات سعر OpenPad AI!

توكنوميكس OpenPad AI (OPAD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OpenPad AI (OPAD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OPAD والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء OpenPad AI ( OPAD )

هل تبحث عن كيفية شراء OpenPad AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء OpenPad AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة OPAD إلى العملات المحلية

1 OpenPad AI (OPAD) إلى VND
26.57815
1 OpenPad AI (OPAD) إلى AUD
A$0.0015251
1 OpenPad AI (OPAD) إلى GBP
0.0007575
1 OpenPad AI (OPAD) إلى EUR
0.0008585
1 OpenPad AI (OPAD) إلى USD
$0.00101
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MYR
RM0.0042319
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TRY
0.0423695
1 OpenPad AI (OPAD) إلى JPY
¥0.15352
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ARS
ARS$1.4874775
1 OpenPad AI (OPAD) إلى RUB
0.0800223
1 OpenPad AI (OPAD) إلى INR
0.0891426
1 OpenPad AI (OPAD) إلى IDR
Rp16.8333266
1 OpenPad AI (OPAD) إلى PHP
0.0592971
1 OpenPad AI (OPAD) إلى EGP
￡E.0.0478437
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BRL
R$0.0054035
1 OpenPad AI (OPAD) إلى CAD
C$0.0014039
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BDT
0.1236442
1 OpenPad AI (OPAD) إلى NGN
1.470156
1 OpenPad AI (OPAD) إلى COP
$3.89961
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ZAR
R.0.0173013
1 OpenPad AI (OPAD) إلى UAH
0.0425311
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TZS
T.Sh.2.4876805
1 OpenPad AI (OPAD) إلى VES
Bs0.21917
1 OpenPad AI (OPAD) إلى CLP
$0.95041
1 OpenPad AI (OPAD) إلى PKR
Rs0.2863552
1 OpenPad AI (OPAD) إلى KZT
0.5389461
1 OpenPad AI (OPAD) إلى THB
฿0.0326331
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TWD
NT$0.0308656
1 OpenPad AI (OPAD) إلى AED
د.إ0.0037067
1 OpenPad AI (OPAD) إلى CHF
Fr0.0007979
1 OpenPad AI (OPAD) إلى HKD
HK$0.0078477
1 OpenPad AI (OPAD) إلى AMD
֏0.3869714
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MAD
.د.م0.0093223
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MXN
$0.0186244
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SAR
ريال0.0037875
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ETB
Br0.1531867
1 OpenPad AI (OPAD) إلى KES
KSh0.1304819
1 OpenPad AI (OPAD) إلى JOD
د.أ0.00071609
1 OpenPad AI (OPAD) إلى PLN
0.0036663
1 OpenPad AI (OPAD) إلى RON
лв0.0044137
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SEK
kr0.0094839
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BGN
лв0.0016968
1 OpenPad AI (OPAD) إلى HUF
Ft0.3371077
1 OpenPad AI (OPAD) إلى CZK
0.021109
1 OpenPad AI (OPAD) إلى KWD
د.ك0.00030906
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ILS
0.0032825
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BOB
Bs0.0069791
1 OpenPad AI (OPAD) إلى AZN
0.001717
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TJS
SM0.0093324
1 OpenPad AI (OPAD) إلى GEL
0.0027472
1 OpenPad AI (OPAD) إلى AOA
Kz0.9206857
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BHD
.د.ب0.00037976
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BMD
$0.00101
1 OpenPad AI (OPAD) إلى DKK
kr0.0064842
1 OpenPad AI (OPAD) إلى HNL
L0.0266034
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MUR
0.0459651
1 OpenPad AI (OPAD) إلى NAD
$0.0174427
1 OpenPad AI (OPAD) إلى NOK
kr0.0100798
1 OpenPad AI (OPAD) إلى NZD
$0.0017372
1 OpenPad AI (OPAD) إلى PAB
B/.0.00101
1 OpenPad AI (OPAD) إلى PGK
K0.0042521
1 OpenPad AI (OPAD) إلى QAR
ر.ق0.0036764
1 OpenPad AI (OPAD) إلى RSD
дин.0.1017474
1 OpenPad AI (OPAD) إلى UZS
soʻm12.1686719
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ALL
L0.0839007
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ANG
ƒ0.0018079
1 OpenPad AI (OPAD) إلى AWG
ƒ0.001818
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BBD
$0.00202
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BAM
KM0.0016867
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BIF
Fr2.97849
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BND
$0.0013029
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BSD
$0.00101
1 OpenPad AI (OPAD) إلى JMD
$0.1620848
1 OpenPad AI (OPAD) إلى KHR
4.0725725
1 OpenPad AI (OPAD) إلى KMF
Fr0.42521
1 OpenPad AI (OPAD) إلى LAK
21.9565213
1 OpenPad AI (OPAD) إلى LKR
රු0.3076359
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MDL
L0.01717
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MGA
Ar4.5089228
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MOP
P0.0080901
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MVR
0.015453
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MWK
MK1.7534711
1 OpenPad AI (OPAD) إلى MZN
MT0.064539
1 OpenPad AI (OPAD) إلى NPR
रु0.142713
1 OpenPad AI (OPAD) إلى PYG
7.16292
1 OpenPad AI (OPAD) إلى RWF
Fr1.46753
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SBD
$0.0083022
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SCR
0.0140188
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SRD
$0.0399354
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SVC
$0.0088375
1 OpenPad AI (OPAD) إلى SZL
L0.0174427
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TMT
m0.003535
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TND
د.ت0.00296536
1 OpenPad AI (OPAD) إلى TTD
$0.0068579
1 OpenPad AI (OPAD) إلى UGX
Sh3.51884
1 OpenPad AI (OPAD) إلى XAF
Fr0.56964
1 OpenPad AI (OPAD) إلى XCD
$0.002727
1 OpenPad AI (OPAD) إلى XOF
Fr0.56964
1 OpenPad AI (OPAD) إلى XPF
Fr0.10302
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BWP
P0.0143723
1 OpenPad AI (OPAD) إلى BZD
$0.0020301
1 OpenPad AI (OPAD) إلى CVE
$0.0956167
1 OpenPad AI (OPAD) إلى DJF
Fr0.17978
1 OpenPad AI (OPAD) إلى DOP
$0.0647006
1 OpenPad AI (OPAD) إلى DZD
د.ج0.131199
1 OpenPad AI (OPAD) إلى FJD
$0.0022725
1 OpenPad AI (OPAD) إلى GNF
Fr8.78195
1 OpenPad AI (OPAD) إلى GTQ
Q0.0077366
1 OpenPad AI (OPAD) إلى GYD
$0.2115142
1 OpenPad AI (OPAD) إلى ISK
kr0.12423

OpenPad AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OpenPad AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب OpenPad AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OpenPad AI

كم يساوي OpenPad AI (OPAD) اليوم؟
سعر OPAD المباشر في USD هو USD 0.00101، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OPAD إلى USD الحالي؟
سعر OPAD إلى USD الحالي هو $ 0.00101. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OpenPad AI ؟
القيمة السوقية لعملة OPAD هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OPAD؟
العرض المتداول لتوكن OPAD هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OPAD؟
حقق OPAD سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OPAD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- OPAD.
ما هو حجم تداول OPAD؟
حجم تداول OPAD المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 55.19K USD.
هل سترتفع OPAD هذا العام؟
قد يرتفع OPAD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OPAD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:39 (UTC+8)

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك.

