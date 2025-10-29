استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Netflix نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 1,102.93 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Netflix نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1,158.0765 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر NFLXON هو $ 1,215.9803 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر NFLXON هو $ 1,276.7793 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NFLXON في عام 2029 هو $ 1,340.6183 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NFLXON في عام 2030 هو $ 1,407.6492 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Netflix نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2,292.9122.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Netflix نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3,734.9124.