بروتوكول Newton هو طبقة أتمتة قابلة للتحقق للتمويل عبر السلسلة، تُمكّن المستخدمين من تفويض إجراءات معقدة وعابرة للسلسلة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على ضمانات تشفيرية بأن كل خطوة تحترم قواعد المستخدم. يجمع البروتوكول بين حسابات ERC-4337/EIP-7702 الذكية لضمان تفويض دقيق، وشهادات بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)، وإثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs) لإثبات صحة كل قرار خارج السلسلة. الهدف هو تحويل الأتمتة نفسها إلى نظام بدائي مُقلّل من الثقة، وفتح المجال أمام التمويل الوكيل عبر سلاسل كتل متعددة.

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.