توكنوميكس Newton Protocol (NEWT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Newton Protocol (NEWT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Newton Protocol (NEWT) بروتوكول Newton هو طبقة أتمتة قابلة للتحقق للتمويل عبر السلسلة، تُمكّن المستخدمين من تفويض إجراءات معقدة وعابرة للسلسلة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على ضمانات تشفيرية بأن كل خطوة تحترم قواعد المستخدم. يجمع البروتوكول بين حسابات ERC-4337/EIP-7702 الذكية لضمان تفويض دقيق، وشهادات بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)، وإثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs) لإثبات صحة كل قرار خارج السلسلة. الهدف هو تحويل الأتمتة نفسها إلى نظام بدائي مُقلّل من الثقة، وفتح المجال أمام التمويل الوكيل عبر سلاسل كتل متعددة. الموقع الرسمي: https://newt.foundation الوثيقة البيضاء: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D اشتر NEWT الآن!

توكنوميكس Newton Protocol (NEWT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Newton Protocol (NEWT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 77.49M $ 77.49M $ 77.49M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 360.40M $ 360.40M $ 360.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.29986051602615776 $ 0.29986051602615776 $ 0.29986051602615776 السعر الحالي: $ 0.3604 $ 0.3604 $ 0.3604 معرفة المزيد عن سعر Newton Protocol (NEWT)

توكنوميكس Newton Protocol (NEWT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Newton Protocol (NEWT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEWT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEWT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEWT، استكشف السعر المباشر لتوكن NEWT!

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