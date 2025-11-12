NetX: شبكة اقتصادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على RWA، تربط بين البلوكشين والقيمة الواقعية NetX هو نظام بيئي للبلوكشين من الجيل التالي، مبني على الحوسبة الموثوقة وشبكة آمنة من الطبقة الأولى (Layer-1)، تم تصميمه لتوفير بنية تحتية اقتصادية معيارية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وبروتوكول MCP، يقدّم دعمًا ذكيًا للتطبيقات اللامركزية (dApps) والأنشطة المالية. ضمن نظام NetX البيئي، يمكن لجميع المشاريع استخدام الرموز المدعومة بالأصول الواقعية (RWA) بسهولة للدفع والتسوية، بما في ذلك العملات المستقرة المنظمة، الأدوات المالية المرمّزة، والأصول الحقيقية. NetX يخلق اتصالًا سلسًا بين الابتكار على السلسلة والاقتصاد الواقعي، مما يعزز دمج Web3 مع شبكة القيمة العالمية.