استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Mavryk Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.0301 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Mavryk Network نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.031605 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MVRK هو $ 0.033185 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MVRK هو $ 0.034844 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MVRK في عام 2029 هو $ 0.036586 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MVRK في عام 2030 هو $ 0.038416 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mavryk Network نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.062575.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Mavryk Network نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.101929.