استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Intel نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 41.46 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Intel نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 43.533 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر INTCON هو $ 45.7096 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر INTCON هو $ 47.9951 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف INTCON في عام 2029 هو $ 50.3948 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف INTCON في عام 2030 هو $ 52.9146 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Intel نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 86.1923.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Intel نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 140.3982.