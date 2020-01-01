توكنوميكس Defi App (HOME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Defi App (HOME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Defi App (HOME) Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. الموقع الرسمي: https://defi.app الوثيقة البيضاء: https://docs.defi.app/knowledge-base مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj اشتر HOME الآن!

توكنوميكس Defi App (HOME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Defi App (HOME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 91.85M $ 91.85M $ 91.85M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 337.70M $ 337.70M $ 337.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 السعر الحالي: $ 0.03377 $ 0.03377 $ 0.03377 معرفة المزيد عن سعر Defi App (HOME)

توكنوميكس Defi App (HOME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Defi App (HOME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOME، استكشف السعر المباشر لتوكن HOME!

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