استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Hims Hers Health نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 48.33 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Hims Hers Health نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 50.7465 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HIMSON هو $ 53.2838 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HIMSON هو $ 55.9480 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HIMSON في عام 2029 هو $ 58.7454 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HIMSON في عام 2030 هو $ 61.6826 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hims Hers Health نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 100.4745.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Hims Hers Health نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 163.6625.