توكنوميكس Highstreet (HIGH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Highstreet (HIGH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Highstreet (HIGH) Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. الموقع الرسمي: https://highstreet.market الوثيقة البيضاء: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/ اشتر HIGH الآن!

توكنوميكس Highstreet (HIGH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Highstreet (HIGH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.70M $ 41.70M $ 41.70M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 55.07M $ 55.07M $ 55.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 السعر الحالي: $ 0.5507 $ 0.5507 $ 0.5507 معرفة المزيد عن سعر Highstreet (HIGH)

توكنوميكس Highstreet (HIGH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Highstreet (HIGH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HIGH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HIGH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HIGH، استكشف السعر المباشر لتوكن HIGH!

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