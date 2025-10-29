استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Alphabet Class A نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 270.67 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Alphabet Class A نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 284.2035 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر GOOGLON هو $ 298.4136 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر GOOGLON هو $ 313.3343 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOOGLON في عام 2029 هو $ 329.0010 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOOGLON في عام 2030 هو $ 345.4511 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alphabet Class A نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 562.7034.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Alphabet Class A نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 916.5846.