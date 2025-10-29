استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع GameStop نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 23.5 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد GameStop نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 24.675 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر GMEON هو $ 25.9087 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر GMEON هو $ 27.2041 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMEON في عام 2029 هو $ 28.5643 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMEON في عام 2030 هو $ 29.9926 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GameStop نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 48.8548.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر GameStop نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 79.5793.