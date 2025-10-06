سعر Grand Gangsta City المباشر اليوم هو 0.002189 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GGC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GGC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Grand Gangsta City المباشر اليوم هو 0.002189 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GGC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GGC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GGC

معلومات سعر GGC

الوثيقة البيضاء لـ GGC

الموقع الرسمي لـ GGC

اقتصاد توكن GGC

توقعات سعر GGC

سجل GGC

دليل شراء GGC

محول عملة GGC إلى الفيات

GGC العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Grand Gangsta City

Grand Gangsta City السعر(GGC)

السعر المباشر لـ 1 GGC إلى USD:

$0.002188
$0.002188$0.002188
-3.05%1D
USD
مخطط أسعار Grand Gangsta City (GGC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:47:05 (UTC+8)

معلومات سعر Grand Gangsta City (GGC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002163
$ 0.002163$ 0.002163
24 ساعة منخفض
$ 0.002292
$ 0.002292$ 0.002292
24 ساعة مرتفع

$ 0.002163
$ 0.002163$ 0.002163

$ 0.002292
$ 0.002292$ 0.002292

--
----

--
----

+0.27%

-3.05%

+10.49%

+10.49%

سعر Grand Gangsta City (GGC) في الوقت الحقيقي هو $ 0.002189. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GGC بين أدنى سعر $ 0.002163 وأعلى سعر $ 0.002292، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGGC على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GGC +0.27% على مدار الساعة الماضية، -3.05% على مدار 24 ساعة، و +10.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 191.17K
$ 191.17K$ 191.17K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

القيمة السوقية الحالية لـ Grand Gangsta City هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 191.17K. العرض المتداول لـ GGC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.19M.

سجل سعر Grand Gangsta City (GGC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Grand Gangsta City لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00006883-3.05%
30 يوم$ -0.001031-32.02%
60 يوم$ -0.002129-49.31%
90 يوم$ -0.004692-68.19%
تغير سعر Grand Gangsta City اليوم

سجل اليوم GGC تغيرًا $ -0.00006883 (-3.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Grand Gangsta City لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001031 (-32.02%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Grand Gangsta City لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GGC تغييرًا في $ -0.002129 (-49.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Grand Gangsta City لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004692 (-68.19%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Grand Gangsta City (GGC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Grand Gangsta City.

ما هو Grand Gangsta City ( GGC )

لعبة Grand Gangsta City هي لعبة Web3 مفتوحة العالم، مدعومة من شبكة Sei. انغمس في مدينة افتراضية ضخمة، أكمل المهام، كوّن عصابتك، واربح مكافآت حقيقية. امتلك مركبات، خصص شخصيتك، وتفاعل مع عالم حيّ من الشخصيات غير القابلة للعب واللاعبين. مع تقنية بلوكتشين، جميع أصولك داخل اللعبة ملك لك تمامًا - آمنة، قابلة للتداول، ولامركزية.

متوفر Grand Gangsta City على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Grand Gangsta City الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GGCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Grand Gangsta City على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Grand Gangsta City سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Grand Gangsta City (USD)

كم ستكون قيمة Grand Gangsta City (GGC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Grand Gangsta City (GGC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Grand Gangsta City.

تحقق الآن من توقعات سعر Grand Gangsta City!

توكنوميكس Grand Gangsta City (GGC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Grand Gangsta City (GGC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GGC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Grand Gangsta City ( GGC )

هل تبحث عن كيفية شراء Grand Gangsta City؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Grand Gangsta City على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GGC إلى العملات المحلية

1 Grand Gangsta City (GGC) إلى VND
57.603535
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى AUD
A$0.00330539
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى GBP
0.00164175
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى EUR
0.00186065
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى USD
$0.002189
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MYR
RM0.00917191
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TRY
0.09182855
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى JPY
¥0.332728
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ARS
ARS$3.22384975
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى RUB
0.17343447
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى INR
0.19320114
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى IDR
Rp36.48331874
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى PHP
0.12851619
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى EGP
￡E.0.10369293
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BRL
R$0.01171115
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى CAD
C$0.00304271
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BDT
0.26797738
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى NGN
3.1863084
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى COP
$8.451729
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ZAR
R.0.03749757
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى UAH
0.09217879
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TZS
T.Sh.5.39161645
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى VES
Bs0.475013
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى CLP
$2.059849
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى PKR
Rs0.62062528
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى KZT
1.16807229
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى THB
฿0.07072659
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TWD
NT$0.06689584
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى AED
د.إ0.00803363
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى CHF
Fr0.00172931
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى HKD
HK$0.01700853
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى AMD
֏0.83869346
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MAD
.د.م0.02020447
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MXN
$0.04036516
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SAR
ريال0.00820875
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ETB
Br0.33200563
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى KES
KSh0.28279691
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى JOD
د.أ0.001552001
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى PLN
0.00794607
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى RON
лв0.00956593
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SEK
kr0.02055471
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BGN
лв0.00367752
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى HUF
Ft0.73062253
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى CZK
0.0457501
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى KWD
د.ك0.000669834
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ILS
0.00711425
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BOB
Bs0.01512599
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى AZN
0.0037213
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TJS
SM0.02022636
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى GEL
0.00595408
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى AOA
Kz1.99542673
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BHD
.د.ب0.000823064
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BMD
$0.002189
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى DKK
kr0.01405338
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى HNL
L0.05765826
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MUR
0.09962139
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى NAD
$0.03780403
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى NOK
kr0.02184622
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى NZD
$0.00376508
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى PAB
B/.0.002189
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى PGK
K0.00921569
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى QAR
ر.ق0.00796796
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى RSD
дин.0.22051986
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى UZS
soʻm26.37348791
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ALL
L0.18184023
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ANG
ƒ0.00391831
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى AWG
ƒ0.0039402
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BBD
$0.004378
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BAM
KM0.00365563
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BIF
Fr6.455361
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BND
$0.00282381
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BSD
$0.002189
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى JMD
$0.35129072
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى KHR
8.82659525
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى KMF
Fr0.921569
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى LAK
47.58695557
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى LKR
රු0.66674751
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MDL
L0.037213
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MGA
Ar9.77230892
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MOP
P0.01753389
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MVR
0.0334917
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MWK
MK3.80034479
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى MZN
MT0.1398771
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى NPR
रु0.3093057
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى PYG
15.524388
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى RWF
Fr3.180617
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SBD
$0.01799358
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SCR
0.03038332
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SRD
$0.08655306
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SVC
$0.01915375
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى SZL
L0.03780403
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TMT
m0.0076615
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TND
د.ت0.006426904
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى TTD
$0.01486331
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى UGX
Sh7.626476
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى XAF
Fr1.234596
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى XCD
$0.0059103
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى XOF
Fr1.234596
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى XPF
Fr0.223278
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BWP
P0.03114947
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى BZD
$0.00439989
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى CVE
$0.20723263
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى DJF
Fr0.389642
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى DOP
$0.14022734
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى DZD
د.ج0.2843511
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى FJD
$0.00492525
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى GNF
Fr19.033355
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى GTQ
Q0.01676774
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى GYD
$0.45842038
1 Grand Gangsta City (GGC) إلى ISK
kr0.269247

Grand Gangsta City المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Grand Gangsta City، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Grand Gangsta City الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Grand Gangsta City

كم يساوي Grand Gangsta City (GGC) اليوم؟
سعر GGC المباشر في USD هو USD 0.002189، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GGC إلى USD الحالي؟
سعر GGC إلى USD الحالي هو $ 0.002189. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Grand Gangsta City ؟
القيمة السوقية لعملة GGC هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GGC؟
العرض المتداول لتوكن GGC هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GGC؟
حقق GGC سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GGC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- GGC.
ما هو حجم تداول GGC؟
حجم تداول GGC المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 191.17K USD.
هل سترتفع GGC هذا العام؟
قد يرتفع GGC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GGC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:47:05 (UTC+8)

تحديثات Grand Gangsta City (GGC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة GGC إلى USD

المبلغ

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002189 USD

تداول GGC

/USDTGGC
$0.002188
$0.002188$0.002188
-3.05%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,112.33
$113,112.33$113,112.33

-1.33%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.63
$4,021.63$4,021.63

-1.83%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04339
$0.04339$0.04339

-6.56%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.14
$195.14$195.14

-1.89%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4928
$3.4928$3.4928

-9.45%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.63
$4,021.63$4,021.63

-1.83%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,112.33
$113,112.33$113,112.33

-1.33%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.14
$195.14$195.14

-1.89%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6275
$2.6275$2.6275

-0.32%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19393
$0.19393$0.19393

-2.92%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000385
$0.0000000385$0.0000000385

+347.67%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.283
$2.283$2.283

+204.40%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001945
$0.00001945$0.00001945

+199.23%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000108
$0.0000000000000000108$0.0000000000000000108

+140.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008614
$0.0008614$0.0008614

+86.97%