مشروع Griffin AI هو أسرع منشئ وكلاء بدون كود نموًا في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث يدعم أكثر من 15,000 وكيل مباشر. ميزته الرئيسية بسيطة: وكلاء فعالون - مثل وكيل تنفيذ المعاملات (TEA)، الذي ينفذ عمليات المبادلة واستراتيجيات العائد بسلاسة عبر السلاسل والمحافظ الرئيسية. بُنيَت وأُديرَت من قِبل فريق هندسي متميز بقيادة أوليفر فيلدمير، مؤسس إحدى أوائل بورصات الأصول الرقمية المنظمة في أوروبا، وطرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. يجمع Griffin AI بين الريادة المُثبتة والتنفيذ التقني المتعمق. يستهدف المشروع سوق التمويل اللامركزي (DeFi) الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي، حيث تفتقر 95% من المشاريع إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير وكلاء فائقي الذكاء يعملون مباشرةً على السلسلة. وكلاء Griffin AI مُدمجون بالفعل مع سلسلة BNB، وبروتوكول NEAR، ومؤسسة Cardano، وArbitrum، و1inch، وUniswap، ومحفظة Burrito من Bithumb، ويحظون بثقة هذه الشركات، مع انضمام المزيد من المشاريع الرائدة إلى النظام البيئي. في قلب هذا المستقبل يوجد GAIN$، التوكن الأصلي لـ Griffin AI - غاز DeFi الوكيل وواحدة من أكبر الفرص في مجال العملات المشفرة اليوم.