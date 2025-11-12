توكنوميكس Griffin AI (GAIN)
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Griffin AI (GAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات Griffin AI (GAIN)
مشروع Griffin AI هو أسرع منشئ وكلاء بدون كود نموًا في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث يدعم أكثر من 15,000 وكيل مباشر. ميزته الرئيسية بسيطة: وكلاء فعالون - مثل وكيل تنفيذ المعاملات (TEA)، الذي ينفذ عمليات المبادلة واستراتيجيات العائد بسلاسة عبر السلاسل والمحافظ الرئيسية. بُنيَت وأُديرَت من قِبل فريق هندسي متميز بقيادة أوليفر فيلدمير، مؤسس إحدى أوائل بورصات الأصول الرقمية المنظمة في أوروبا، وطرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. يجمع Griffin AI بين الريادة المُثبتة والتنفيذ التقني المتعمق. يستهدف المشروع سوق التمويل اللامركزي (DeFi) الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي، حيث تفتقر 95% من المشاريع إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير وكلاء فائقي الذكاء يعملون مباشرةً على السلسلة. وكلاء Griffin AI مُدمجون بالفعل مع سلسلة BNB، وبروتوكول NEAR، ومؤسسة Cardano، وArbitrum، و1inch، وUniswap، ومحفظة Burrito من Bithumb، ويحظون بثقة هذه الشركات، مع انضمام المزيد من المشاريع الرائدة إلى النظام البيئي. في قلب هذا المستقبل يوجد GAIN$، التوكن الأصلي لـ Griffin AI - غاز DeFi الوكيل وواحدة من أكبر الفرص في مجال العملات المشفرة اليوم.
توكنوميكس Griffin AI (GAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Griffin AI (GAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن GAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAIN التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن GAIN!
كيفية شراء GAIN
هل أنت مهتم بإضافة Griffin AI (GAIN) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء GAIN ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Griffin AI (GAIN)
يساعد تحليل تاريخ أسعار GAIN المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر GAIN
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه GAIN؟ تجمع صفحة توقعات أسعار GAIN الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
