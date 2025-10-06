سعر FreeStyle Classic المباشر اليوم هو 0.08094 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FreeStyle Classic المباشر اليوم هو 0.08094 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FST بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار FreeStyle Classic

FreeStyle Classic السعر(FST)

السعر المباشر لـ 1 FST إلى USD:

$0.08094$0.08094
+20.10%1D
USD
مخطط أسعار FreeStyle Classic (FST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:46:45 (UTC+8)

معلومات سعر FreeStyle Classic (FST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+5.02%

+20.10%

-7.50%

-7.50%

سعر FreeStyle Classic (FST) في الوقت الحقيقي هو $ 0.08094. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FST بين أدنى سعر $ 0.06719 وأعلى سعر $ 0.08249، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFST على الإطلاق هو $ 0.16619478956911515، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.025653004858575232.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FST +5.02% على مدار الساعة الماضية، +20.10% على مدار 24 ساعة، و -7.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FreeStyle Classic (FST)

No.1321

8.18%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ FreeStyle Classic هي $ 6.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.81K. العرض المتداول لـ FST يبلغ 81.85M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.94M.

سجل سعر FreeStyle Classic (FST) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FreeStyle Classic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0135462+20.10%
30 يوم$ -0.02825-25.88%
60 يوم$ +0.0416+105.74%
90 يوم$ +0.07094+709.40%
تغير سعر FreeStyle Classic اليوم

سجل اليوم FST تغيرًا $ +0.0135462 (+20.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FreeStyle Classic لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02825 (-25.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FreeStyle Classic لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FST تغييرًا في $ +0.0416 (+105.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FreeStyle Classic لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.07094 (+709.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FreeStyle Classic (FST)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FreeStyle Classic.

ما هو FreeStyle Classic ( FST )

إن FreeStyle ليس مجرد ترفيه، بل رمز ثقافي وُلد من جديد على منصة الألعاب. من الشارع إلى الساحة العالمية، لطالما كانت فري ستايل أكثر من مجرد رياضة؛ إنها أسلوب حياة ولغة وحركة. يتطور هذا الإرث الآن إلى Web3: حيث تلتقي الثقافة والميمات والمجتمعات، ويصبح كل مشارك مالكًا مشاركًا للقصة.

متوفر FreeStyle Classic على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك FreeStyle Classic الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FSTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول FreeStyle Classic على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء FreeStyle Classic سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر FreeStyle Classic (USD)

كم ستكون قيمة FreeStyle Classic (FST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FreeStyle Classic (FST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FreeStyle Classic.

تحقق الآن من توقعات سعر FreeStyle Classic!

توكنوميكس FreeStyle Classic (FST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FreeStyle Classic (FST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FST والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء FreeStyle Classic ( FST )

هل تبحث عن كيفية شراء FreeStyle Classic؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء FreeStyle Classic على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FST إلى العملات المحلية

FreeStyle Classic المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FreeStyle Classic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب FreeStyle Classic الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FreeStyle Classic

كم يساوي FreeStyle Classic (FST) اليوم؟
سعر FST المباشر في USD هو USD 0.08094، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FST إلى USD الحالي؟
سعر FST إلى USD الحالي هو $ 0.08094. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FreeStyle Classic ؟
القيمة السوقية لعملة FST هي $ 6.63M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FST؟
العرض المتداول لتوكن FST هو 81.85M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FST؟
حقق FST سعرًا قياسيًا قدره 0.16619478956911515 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.025653004858575232 FST.
ما هو حجم تداول FST؟
حجم تداول FST المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.81K USD.
هل سترتفع FST هذا العام؟
قد يرتفع FST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FST لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:46:45 (UTC+8)

تحديثات FreeStyle Classic (FST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

