توكنوميكس ELF (ELF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ELF (ELF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ELF (ELF) aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. الموقع الرسمي: http://aelf.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ مستكشف الكتل: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF اشتر ELF الآن!

توكنوميكس ELF (ELF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ELF (ELF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 169.94M $ 169.94M $ 169.94M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 775.62M $ 775.62M $ 775.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 السعر الحالي: $ 0.2191 $ 0.2191 $ 0.2191 معرفة المزيد عن سعر ELF (ELF)

توكنوميكس ELF (ELF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ELF (ELF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELF، استكشف السعر المباشر لتوكن ELF!

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