استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Roboton نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.005312 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Roboton نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.005577 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DCT هو $ 0.005856 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DCT هو $ 0.006149 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DCT في عام 2029 هو $ 0.006456 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DCT في عام 2030 هو $ 0.006779 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Roboton نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.011043.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Roboton نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.017988.