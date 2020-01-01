توكنوميكس Creo Engine (CREO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Creo Engine (CREO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Creo Engine (CREO) Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. الموقع الرسمي: https://www.creoengine.com/ الوثيقة البيضاء: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC اشتر CREO الآن!

توكنوميكس Creo Engine (CREO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Creo Engine (CREO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 400.03M $ 400.03M $ 400.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 السعر الحالي: $ 0.0056942 $ 0.0056942 $ 0.0056942 معرفة المزيد عن سعر Creo Engine (CREO)

توكنوميكس Creo Engine (CREO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Creo Engine (CREO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CREO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CREO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CREO، استكشف السعر المباشر لتوكن CREO!

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