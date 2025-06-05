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Comput3 السعر(COM3)

USD

مخطط أسعار Comput3 (COM3) المباشر

$0.005764
$0.005764$0.005764
-3.70%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول COM3

السعر الحالي لـ Comput3 (COM3) اليوم هو 0.005824 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من COM3 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Comput3:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 302.44K USD
- تغير سعر Comput3 خلال اليوم هو -3.70%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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COM3 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Comput3 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00022146-3.69%
30 يوم$ +0.000824+16.48%
60 يوم$ +0.000824+16.48%
90 يوم$ +0.000824+16.48%
تغير سعر Comput3 اليوم

سجل اليوم COM3 تغيرًا $ -0.00022146 (-3.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Comput3 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000824 (+16.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Comput3 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COM3 تغييرًا في $ +0.000824 (+16.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Comput3 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000824 (+16.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

COM3 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Comput3: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.005536
$ 0.005536$ 0.005536

$ 0.006899
$ 0.006899$ 0.006899

$ 0.0155
$ 0.0155$ 0.0155

+1.23%

-3.69%

-42.17%

COM3 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 302.44K
$ 302.44K$ 302.44K

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ما هو Comput3 ( COM3 )

مشروع Comput3 هي منصة بنية تحتية لوحدات معالجة الرسومات (GPU) قائمة على Solana. تتيح للتطبيقات والوكلاء والفرق الوصول إلى أي نوع من وحدات معالجة الرسومات (GPU) ونماذج LLM مفتوحة المصدر بمجرد تسجيل دخول Phantom. من خلال مفتاح API، يمكن للمطورين استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) للاستدلال، والصور، والفيديو، وتشغيل النماذج المخصصة. يُستخدم توكن COM3 لتحديد وقت وحدة معالجة الرسومات (GPU)، أو الوصول إلى الاستدلال. ويجري حاليًا بناء شبكة وسوق لوحدات معالجة الرسومات (GPU).

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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Comput3 سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Comput3

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Comput3، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ COM3؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارComput3.

سجل أسعار Comput3

يوفر تتبع مسار سعر COM3 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ COM3. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Comput3.

كيفية شراء Comput3 ( COM3 )

هل تبحث عن كيفية شراء Comput3؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Comput3 على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة COM3 إلى العملات المحلية

1 COM3 إلى VND
153.25856
1 COM3 إلى AUD
A$0.00891072
1 COM3 إلى GBP
0.00425152
1 COM3 إلى EUR
0.00506688
1 COM3 إلى USD
$0.005824
1 COM3 إلى MYR
RM0.02469376
1 COM3 إلى TRY
0.22894144
1 COM3 إلى JPY
¥0.83207488
1 COM3 إلى RUB
0.46172672
1 COM3 إلى INR
0.50016512
1 COM3 إلى IDR
Rp95.47539456
1 COM3 إلى KRW
7.91301056
1 COM3 إلى PHP
0.32375616
1 COM3 إلى EGP
￡E.0.28921984
1 COM3 إلى BRL
R$0.03278912
1 COM3 إلى CAD
C$0.00792064
1 COM3 إلى BDT
0.71134336
1 COM3 إلى NGN
9.1716352
1 COM3 إلى UAH
0.24128832
1 COM3 إلى VES
Bs0.564928
1 COM3 إلى PKR
Rs1.642368
1 COM3 إلى KZT
2.9714048
1 COM3 إلى THB
฿0.1895712
1 COM3 إلى TWD
NT$0.17419584
1 COM3 إلى AED
د.إ0.02137408
1 COM3 إلى CHF
Fr0.00471744
1 COM3 إلى HKD
HK$0.04566016
1 COM3 إلى MAD
.د.م0.05352256
1 COM3 إلى MXN
$0.11176256

Comput3 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Comput3، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Comput3 الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

COM3
COM3
USD

1 COM3 = 0.005824 USD

تداول

USDTCOM3
$0.005824
$0.005824$0.005824
-4.78%

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