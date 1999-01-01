COM3

مشروع Comput3 هي منصة بنية تحتية لوحدات معالجة الرسومات (GPU) قائمة على Solana. تتيح للتطبيقات والوكلاء والفرق الوصول إلى أي نوع من وحدات معالجة الرسومات (GPU) ونماذج LLM مفتوحة المصدر بمجرد تسجيل دخول Phantom. من خلال مفتاح API، يمكن للمطورين استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) للاستدلال، والصور، والفيديو، وتشغيل النماذج المخصصة. يُستخدم توكن COM3 لتحديد وقت وحدة معالجة الرسومات (GPU)، أو الوصول إلى الاستدلال. ويجري حاليًا بناء شبكة وسوق لوحدات معالجة الرسومات (GPU).

اسم العملة المشفرةCOM3

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,003

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Comput3 هي منصة بنية تحتية لوحدات معالجة الرسومات (GPU) قائمة على Solana. تتيح للتطبيقات والوكلاء والفرق الوصول إلى أي نوع من وحدات معالجة الرسومات (GPU) ونماذج LLM مفتوحة المصدر بمجرد تسجيل دخول Phantom. من خلال مفتاح API، يمكن للمطورين استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) للاستدلال، والصور، والفيديو، وتشغيل النماذج المخصصة. يُستخدم توكن COM3 لتحديد وقت وحدة معالجة الرسومات (GPU)، أو الوصول إلى الاستدلال. ويجري حاليًا بناء شبكة وسوق لوحدات معالجة الرسومات (GPU).

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