توكنوميكس ChainOpera AI (COAI)
توكنوميكس ChainOpera AI (COAI) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ChainOpera AI (COAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات ChainOpera AI (COAI)
يُمكّن ChainOpera AI الذكاء الاصطناعي التعاوني من خلال شبكة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أنشأهم المجتمع وتعاونوا معهم. يعتمد على تطبيق ذكاء اصطناعي فائق وبنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تدعم اقتصادًا إبداعيًا لتصميم وتوزيع واستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ وتدريب واستنتاج نماذج مُركّزة على الوكلاء على وحدات معالجة رسومية موزعة؛ وسلسلة كتل مُدمجة بالذكاء الاصطناعي لضمان ملكية مُتحققة وإسناد ومشاركة شفافة. يُحدث ChainOpera تحولًا جذريًا في كيفية إنشاء الذكاء الاصطناعي ومشاركته من خلال مواءمة المستخدمين والمطورين ومُزوّدي البنية التحتية من خلال آليات مشاركة مُشتركة، مما يُمهّد الطريق لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي المفتوح والتعاوني.
توكنوميكس ChainOpera AI (COAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس ChainOpera AI (COAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن COAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COAI التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COAI، استكشف السعر المباشر لتوكن COAI!
كيفية شراء COAI
هل أنت مهتم بإضافة ChainOpera AI (COAI) إلى محفظتك؟
تاريخ سعر ChainOpera AI (COAI)
يساعد تحليل تاريخ أسعار COAI المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر COAI
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه COAI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار COAI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.


