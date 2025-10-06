سعر Courage The Dog المباشر اليوم هو 0.000366 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CCDOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CCDOG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Courage The Dog المباشر اليوم هو 0.000366 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CCDOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CCDOG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Courage The Dog

Courage The Dog السعر(CCDOG)

السعر المباشر لـ 1 CCDOG إلى USD:

$0.000366
$0.000366$0.000366
-10.94%1D
USD
مخطط أسعار Courage The Dog (CCDOG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:25 (UTC+8)

معلومات سعر Courage The Dog (CCDOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000321
$ 0.000321$ 0.000321
24 ساعة منخفض
$ 0.000541
$ 0.000541$ 0.000541
24 ساعة مرتفع

$ 0.000321
$ 0.000321$ 0.000321

$ 0.000541
$ 0.000541$ 0.000541

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000195711388118175
$ 0.000195711388118175$ 0.000195711388118175

-6.40%

-10.94%

-41.26%

-41.26%

سعر Courage The Dog (CCDOG) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000366. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CCDOG بين أدنى سعر $ 0.000321 وأعلى سعر $ 0.000541، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCCDOG على الإطلاق هو $ 0.007338398743725209، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000195711388118175.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CCDOG -6.40% على مدار الساعة الماضية، -10.94% على مدار 24 ساعة، و -41.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Courage The Dog (CCDOG)

No.2646

$ 366.00K
$ 366.00K$ 366.00K

$ 29.23K
$ 29.23K$ 29.23K

$ 366.00K
$ 366.00K$ 366.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Courage The Dog هي $ 366.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.23K. العرض المتداول لـ CCDOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 366.00K.

سجل سعر Courage The Dog (CCDOG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Courage The Dog لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00004496-10.94%
30 يوم$ -0.000902-71.14%
60 يوم$ -0.002187-85.67%
90 يوم$ -0.000934-71.85%
تغير سعر Courage The Dog اليوم

سجل اليوم CCDOG تغيرًا $ -0.00004496 (-10.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Courage The Dog لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000902 (-71.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Courage The Dog لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CCDOG تغييرًا في $ -0.002187 (-85.67%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Courage The Dog لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000934 (-71.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Courage The Dog (CCDOG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Courage The Dog.

ما هو Courage The Dog ( CCDOG )

الأشياء التي نفعلها لتحقيق مكاسب! تُمكّن عملة COURAGE حامليها من خوض غمار عالم الكريبتو المتقلب بنفس العزيمة التي يتحلى بها كلبنا الوردي المحبوب لحماية عائلته من التهديدات الخارقة للطبيعة!

متوفر Courage The Dog على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Courage The Dog الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CCDOGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Courage The Dog على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Courage The Dog سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Courage The Dog (USD)

كم ستكون قيمة Courage The Dog (CCDOG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Courage The Dog (CCDOG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Courage The Dog.

تحقق الآن من توقعات سعر Courage The Dog!

توكنوميكس Courage The Dog (CCDOG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Courage The Dog (CCDOG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CCDOG والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Courage The Dog ( CCDOG )

هل تبحث عن كيفية شراء Courage The Dog؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Courage The Dog على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CCDOG إلى العملات المحلية

1 Courage The Dog (CCDOG) إلى VND
9.63129
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى AUD
A$0.00055266
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى GBP
0.0002745
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى EUR
0.0003111
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى USD
$0.000366
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MYR
RM0.00153354
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TRY
0.0153537
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى JPY
¥0.055632
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ARS
ARS$0.5390265
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى RUB
0.02900184
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى INR
0.03231048
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى IDR
Rp6.09999756
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى PHP
0.0215025
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى EGP
￡E.0.01734474
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BRL
R$0.0019581
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى CAD
C$0.00050874
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BDT
0.04480572
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى NGN
0.5327496
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى COP
$1.413126
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ZAR
R.0.0062769
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى UAH
0.01541226
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TZS
T.Sh.0.9014763
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى VES
Bs0.079422
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى CLP
$0.344406
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى PKR
Rs0.10376832
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى KZT
0.19530126
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى THB
฿0.0118401
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TWD
NT$0.01119228
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى AED
د.إ0.00134322
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى CHF
Fr0.00028914
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى HKD
HK$0.00284382
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى AMD
֏0.14022924
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MAD
.د.م0.00337818
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MXN
$0.00674904
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SAR
ريال0.0013725
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ETB
Br0.05551122
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى KES
KSh0.04728354
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى JOD
د.أ0.000259494
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى PLN
0.00132858
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى RON
лв0.00159942
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SEK
kr0.00343674
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BGN
лв0.00061488
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى HUF
Ft0.122244
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى CZK
0.0076494
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى KWD
د.ك0.000111996
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ILS
0.0011895
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BOB
Bs0.00252906
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى AZN
0.0006222
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TJS
SM0.00338184
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى GEL
0.00099552
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى AOA
Kz0.33363462
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BHD
.د.ب0.000137616
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BMD
$0.000366
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى DKK
kr0.00234972
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى HNL
L0.00964044
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MUR
0.01665666
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى NAD
$0.00632082
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى NOK
kr0.00365634
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى NZD
$0.00062952
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى PAB
B/.0.000366
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى PGK
K0.00154086
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى QAR
ر.ق0.00133224
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى RSD
дин.0.03687816
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى UZS
soʻm4.40963754
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ALL
L0.03040362
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ANG
ƒ0.00065514
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى AWG
ƒ0.0006588
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BBD
$0.000732
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BAM
KM0.00061122
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BIF
Fr1.079334
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BND
$0.00047214
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BSD
$0.000366
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى JMD
$0.05873568
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى KHR
1.4758035
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى KMF
Fr0.154086
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى LAK
7.95652158
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى LKR
රු0.11147994
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MDL
L0.006222
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MGA
Ar1.63392648
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MOP
P0.00293166
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MVR
0.0055998
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MWK
MK0.63541626
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى MZN
MT0.0233874
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى NPR
रु0.0517158
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى PYG
2.595672
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى RWF
Fr0.531798
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SBD
$0.00300852
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SCR
0.00523746
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SRD
$0.01447164
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SVC
$0.0032025
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى SZL
L0.00632082
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TMT
m0.001281
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TND
د.ت0.001074576
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى TTD
$0.00248514
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى UGX
Sh1.275144
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى XAF
Fr0.206424
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى XCD
$0.0009882
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى XOF
Fr0.206424
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى XPF
Fr0.037332
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BWP
P0.00520818
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى BZD
$0.00073566
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى CVE
$0.03464922
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى DJF
Fr0.065148
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى DOP
$0.02344596
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى DZD
د.ج0.0475434
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى FJD
$0.0008235
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى GNF
Fr3.18237
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى GTQ
Q0.00280356
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى GYD
$0.07664772
1 Courage The Dog (CCDOG) إلى ISK
kr0.045018

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Courage The Dog، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Courage The Dog الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Courage The Dog

كم يساوي Courage The Dog (CCDOG) اليوم؟
سعر CCDOG المباشر في USD هو USD 0.000366، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CCDOG إلى USD الحالي؟
سعر CCDOG إلى USD الحالي هو $ 0.000366. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Courage The Dog ؟
القيمة السوقية لعملة CCDOG هي $ 366.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CCDOG؟
العرض المتداول لتوكن CCDOG هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CCDOG؟
حقق CCDOG سعرًا قياسيًا قدره 0.007338398743725209 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CCDOG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000195711388118175 CCDOG.
ما هو حجم تداول CCDOG؟
حجم تداول CCDOG المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 29.23K USD.
هل سترتفع CCDOG هذا العام؟
قد يرتفع CCDOG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CCDOG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:25 (UTC+8)

تحديثات Courage The Dog (CCDOG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

