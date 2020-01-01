توكنوميكس Brazil National Fan (BFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Brazil National Fan (BFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Brazil National Fan (BFT) The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. الموقع الرسمي: https://www.bitci.com/ مستكشف الكتل: https://bitciexp.bitcichain.com/ اشتر BFT الآن!

توكنوميكس Brazil National Fan (BFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Brazil National Fan (BFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 420.48K $ 420.48K $ 420.48K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 السعر الحالي: $ 0.014614 $ 0.014614 $ 0.014614 معرفة المزيد عن سعر Brazil National Fan (BFT)

توكنوميكس Brazil National Fan (BFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Brazil National Fan (BFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BFT، استكشف السعر المباشر لتوكن BFT!

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