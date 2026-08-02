ما هي باوبا؟

يبلغ إجمالي المعروض من توكنات باوبا 999,958,307 توكنات، وقد تم إطلاقها بشكل عادل على منصة Pump، مما يضمن إمكانية الوصول والإنصاف لجميع المشاركين. يهدف نموذج الإطلاق العادل للمشروع إلى تعزيز مجتمع شامل ولامركزي منذ البداية، مما يتيح للمستخدمين الانضمام والاستفادة من إمكانات النمو.

ما الذي يجعل باوبا فريدة من نوعها؟

إن ارتباط المشروع بداعمين مؤثرين ووضعه الفريد كتوكن مصاحب يفتحان أبوابًا جديدة للنمو المستقبلي والتفاعل مع مجتمع ملتزم.

ماذا بعد بالنسبة لباوبا؟

مع دخول باوبا إلى السوق، من المتوقع أن تسير على نفس المسار الذي سلكته توكنات الميم المشابهة.

ما هو السعر الحالي لـ BaoBao؟

السعر المباشر لـ BaoBao (BAOBAO) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف BaoBao في السوق؟

تحتلّ BaoBao حاليًا المرتبة #7093 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $45000. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ BAOBAO؟

يبلغ المعروض المتداول لـ BAOBAO 538203603.9069405 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر BaoBao خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت BaoBao ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد BaoBao عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت BaoBao أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول BAOBAO اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ BaoBao؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.