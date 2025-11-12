توكنوميكس Arowana (ARW)
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arowana (ARW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات Arowana (ARW)
مزيج مثالي بين RWA و DeFi. يوفر جميع الخدمات المالية مثل تداول الذهب والإقراض من Web2 على منصة Web3. ينقسم المشروع بأكمله إلى قسمين: AGT و ARW. AGT هو توكن مدعوم بالذهب يُصدر للمستخدمين بناءً على كمية الذهب المادي التي يودعونها. يمكن للمستخدمين المشاركة في أنشطة مختلفة على المنصة، مثل استخدام AGT كضمان لاقتراض USDT. ARW هو توكن يُستخدم في جميع أنحاء النظام البيئي للمشروع - للعمليات والمكافآت ورسوم الخدمة والحوكمة والمزيد. يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه اتجاه النظام البيئي ودعم استخدامه وأنشطته والمشاركة فيه. بمعنى آخر، داخل منصة المشروع، AGT و ARW هما مكونان أساسيان يعالجان مختلف المشكلات الموجودة في السوق الحالية ويقدمان نموذجًا جديدًا لـ RWA و DeFi. باختصار، يهدف المشروع إلى توفير نموذج جديد تمامًا لـ RWA و DeFi، وحل الانفصال في السوق الحالي بين البنية التحتية الرقمية والأصول في العالم الحقيقي، ومعالجة قيود كل من نماذج Web2 و Web3 الحالية.
توكنوميكس Arowana (ARW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Arowana (ARW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن ARW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARW التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARW، استكشف السعر المباشر لتوكن ARW!
كيفية شراء ARW
هل أنت مهتم بإضافة Arowana (ARW) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ARW ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Arowana (ARW)
يساعد تحليل تاريخ أسعار ARW المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر ARW
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ARW؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ARW الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية
