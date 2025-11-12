مزيج مثالي بين RWA و DeFi. يوفر جميع الخدمات المالية مثل تداول الذهب والإقراض من Web2 على منصة Web3. ينقسم المشروع بأكمله إلى قسمين: AGT و ARW. AGT هو توكن مدعوم بالذهب يُصدر للمستخدمين بناءً على كمية الذهب المادي التي يودعونها. يمكن للمستخدمين المشاركة في أنشطة مختلفة على المنصة، مثل استخدام AGT كضمان لاقتراض USDT. ARW هو توكن يُستخدم في جميع أنحاء النظام البيئي للمشروع - للعمليات والمكافآت ورسوم الخدمة والحوكمة والمزيد. يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه اتجاه النظام البيئي ودعم استخدامه وأنشطته والمشاركة فيه. بمعنى آخر، داخل منصة المشروع، AGT و ARW هما مكونان أساسيان يعالجان مختلف المشكلات الموجودة في السوق الحالية ويقدمان نموذجًا جديدًا لـ RWA و DeFi. باختصار، يهدف المشروع إلى توفير نموذج جديد تمامًا لـ RWA و DeFi، وحل الانفصال في السوق الحالي بين البنية التحتية الرقمية والأصول في العالم الحقيقي، ومعالجة قيود كل من نماذج Web2 و Web3 الحالية.