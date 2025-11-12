إن AriaAI هي تجربة تطوير ونشر ألعاب من الجيل التالي، مستوحاة من عوالم ديزني الغامرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مصممة بأسلوب لعب خاص بها يعتمد على حقوق الملكية الفكرية. تُمثل هذه التجربة نقلة نوعية في نقل معايير تصميم ونشر الألعاب بجودة Web2 إلى عصر Web3. مع دمج الذكاء الاصطناعي، تتطور ARIA إلى عالم ألعاب حيوي ومتكيف، يتميز بشخصيات غير قابلة للعب ذكية، وسرد قصصي مُخصص، ومحتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي، وأسلوب لعب ديناميكي يتطور مع تطور اللاعبين. $Aria هو التوكن الأصلي لـ Aria.