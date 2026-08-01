سعر AGA اليوم

السعر المباشر لمشروع AGA (AGA) اليوم هو $ 0.03945737، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGA الحالي إلى USD هو $ 0.03945737 لكل AGA.

يحتل AGA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 177,558، مع عرض متداول قدره 4.50M AGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGA بين $ 0.03898917 (أدنى) و$ 0.03945737 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00751913.

على المدى القصير، تحرك AGA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.13.

معلومات سوق AGA (AGA)

القيمة السوقية $ 177.56K$ 177.56K $ 177.56K الحجم (24 ساعة) $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 177.56K$ 177.56K $ 177.56K إمداد دورة التداول 4.50M 4.50M 4.50M إجمالي العرض 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AGA هي $ 177.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.13. العرض المتداول لـ AGA يبلغ 4.50M، مع إجمالي عرض 4500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.56K.