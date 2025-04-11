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4444 السعر(4444)

USD

مخطط أسعار 4444 (4444) المباشر

$0.0002092
$0.0002092$0.0002092
-2.42%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول 4444

السعر الحالي لـ 4444 (4444) اليوم هو 0.0002084 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من 4444 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق 4444:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 59.30K USD
- تغير سعر 4444 خلال اليوم هو -2.42%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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4444 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار 4444 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000005188-2.42%
30 يوم$ -0.0005916-73.95%
60 يوم$ -0.0005916-73.95%
90 يوم$ -0.0005916-73.95%
تغير سعر 4444 اليوم

سجل اليوم 4444 تغيرًا $ -0.000005188 (-2.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر 4444 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0005916 (-73.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر 4444 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 4444 تغييرًا في $ -0.0005916 (-73.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر 4444 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005916 (-73.95%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

4444 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار 4444: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0002038
$ 0.0002038$ 0.0002038

$ 0.0002776
$ 0.0002776$ 0.0002776

$ 0.003907
$ 0.003907$ 0.003907

-5.23%

-2.42%

-17.96%

4444 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 59.30K
$ 59.30K$ 59.30K

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ما هو 4444 ( 4444 )

أعلنت FOUR.MEME رسميًا أن جميع عناوين عقود التوكن التي تم إنشاؤها حديثًا ستنتهي بـ "4444".

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توقع سعر 4444

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل 4444، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ 4444؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعار4444.

سجل أسعار 4444

يوفر تتبع مسار سعر 4444 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ 4444. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار 4444.

كيفية شراء 4444 ( 4444 )

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عملة 4444 إلى العملات المحلية

1 4444 إلى VND
5.3435844
1 4444 إلى AUD
A$0.000329272
1 4444 إلى GBP
0.000158384
1 4444 إلى EUR
0.000183392
1 4444 إلى USD
$0.0002084
1 4444 إلى MYR
RM0.000921128
1 4444 إلى TRY
0.007921284
1 4444 إلى JPY
¥0.029859552
1 4444 إلى RUB
0.0176619
1 4444 إلى INR
0.017914064
1 4444 إلى IDR
Rp3.473331944
1 4444 إلى KRW
0.297713988
1 4444 إلى PHP
0.011916312
1 4444 إلى EGP
￡E.0.010682584
1 4444 إلى BRL
R$0.001221224
1 4444 إلى CAD
C$0.000287592
1 4444 إلى BDT
0.0252685
1 4444 إلى NGN
0.331318488
1 4444 إلى UAH
0.008609004
1 4444 إلى VES
Bs0.0147964
1 4444 إلى PKR
Rs0.058308236
1 4444 إلى KZT
0.107476048
1 4444 إلى THB
฿0.006975148
1 4444 إلى TWD
NT$0.006745908
1 4444 إلى AED
د.إ0.000764828
1 4444 إلى CHF
Fr0.000168804
1 4444 إلى HKD
HK$0.0016151
1 4444 إلى MAD
.د.م0.001933952
1 4444 إلى MXN
$0.004228436

4444 المورد

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آلة حاسبة

المبلغ

4444
USD

1 4444 = 0.0002084 USD

تداول

USDT4444
$0.0002084
$0.0002084$0.0002084
-10.83%

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