سعر 2131KOBUSHIDE اليوم

السعر المباشر لمشروع 2131KOBUSHIDE (21) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 21 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 21.

يحتل 2131KOBUSHIDE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,952، مع عرض متداول قدره 999.58M 21. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 21 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0055803، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 21 بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-22.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 2131KOBUSHIDE (21)

القيمة السوقية $ 22.95K$ 22.95K $ 22.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.95K$ 22.95K $ 22.95K إمداد دورة التداول 999.58M 999.58M 999.58M إجمالي العرض 999,576,629.079477 999,576,629.079477 999,576,629.079477

القيمة السوقية الحالية لـ 2131KOBUSHIDE هي $ 22.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 21 يبلغ 999.58M، مع إجمالي عرض 999576629.079477. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.95K.