سعر 2026 اليوم

السعر المباشر لمشروع 2026 (2026) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 2026 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 2026.

يحتل 2026 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,325، مع عرض متداول قدره 999.24M 2026. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 2026 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00165419، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 2026 بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 2026 (2026)

القيمة السوقية $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K إمداد دورة التداول 999.24M 999.24M 999.24M إجمالي العرض 999,242,666.158442 999,242,666.158442 999,242,666.158442

القيمة السوقية الحالية لـ 2026 هي $ 37.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 2026 يبلغ 999.24M، مع إجمالي عرض 999242666.158442. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.33K.