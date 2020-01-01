توكنوميكس R0AR TOKEN (1R0R) اكتشف الرؤى الرئيسية حول R0AR TOKEN (1R0R)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات R0AR TOKEN (1R0R) توكن R0AR هو توكن الخدمة الذي يُشغّل عالم R0AR بأكمله. إنه مفتاح اغتنام الفرص في منظومة R0AR المالية اللامركزية. R0AR هو توكن ERC-20 يُؤدي وظائف متعددة ضمن منظومة التمويل اللامركزي (DeFi). بصفته توكن حوكمة، يُتيح لحامليه فرصة المشاركة في تشكيل مستقبل المنصة، ويتيح الوصول إلى ميزات حصرية، ومنصة R0AR، والبوابة الإلكترونية، ومكافآت التخزين، وزراعة العائدات. سواء كنت تُخزن أو تُزرع أو تتداول على المنصة، أو تُعبّر عن رأيك في هذه المنظمة اللامركزية المستقلة، أو تتصفح سوق NFT، فإن R0AR هو جوهر كل ذلك. الموقع الرسمي: https://r0ar.io/ الوثيقة البيضاء: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea اشتر 1R0R الآن!

توكنوميكس R0AR TOKEN (1R0R) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار R0AR TOKEN (1R0R)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 210.40M $ 210.40M $ 210.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02307 $ 0.02307 $ 0.02307 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 السعر الحالي: $ 0.02104 $ 0.02104 $ 0.02104 معرفة المزيد عن سعر R0AR TOKEN (1R0R)

توكنوميكس R0AR TOKEN (1R0R): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس R0AR TOKEN (1R0R) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 1R0R التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 1R0R التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 1R0R، استكشف السعر المباشر لتوكن 1R0R!

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